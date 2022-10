നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവം നയിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശേഷിയുണ്ട്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

അഹമ്മദാബാദ്∙ ആഗോള സാമ്പത്തിക ശ്യംഖലയിൽ ഇന്ത്യയെ ഒരു സുപ്രധാന കണ്ണിയാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ വ്യവസായ മേഖലയും സംരംഭകരും പ്രധാന പങ്കി വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാലാം വ്യാവസായിക വിപ്ലവം നയിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തെ ആഗോള ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പരിഷ്കാരങ്ങളും സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് മോദി വ്യക്തമാക്കി. ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന ‘ഇൻഡസ്ട്രി 4.0‘ സമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘പല കാരണങ്ങളാൽ, മുൻകാല വ്യാവസായിക വിപ്ലവങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാനുള്ള അവസരം ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്‌ടമായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവം നയിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്.’– പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ത്രീഡി പ്രിന്റിങ്, മെഷീൻ ലേണിങ്, ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഉപയോഗത്തോടെ ഇന്ത്യ ആഗോള തലത്തിൽ പ്രധാന ഉൽപാദന കേന്ദ്രമായി മാറുമെന്ന് ഘനവ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി മഹേന്ദ്രനാഥ് പാണ്ഡെയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



English Summary: India has potential to lead fourth industrial revolution, says PM Modi