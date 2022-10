മറീന ചാരവനിതയോ?; റഷ്യയെ ഞെട്ടിച്ച ‘ലൈവ്’, വീട്ടുതടങ്കല്‍, എവിടെ ഇപ്പോൾ?

‘ഇവർ കള്ളം പറയുകയാണ്’ – യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ റഷ്യൻ ചാനലിൽ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനിടെ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തക ഉയർത്തിയ യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്ലക്കാർഡിലെ വാചകമാണിത്. സർക്കാർ ടിവിചാനലായ ‘ചാനൽ വണ്ണിൽ’ അവതാരക നടത്തിയ തൽസമയ പരിപാടിക്കിടെ ന്യൂസ് എഡിറ്ററായ മറീന ഒവ്സ്യാനിക്കോവ യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്ലക്കാർഡ് ഉയർത്തിയത് പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന റഷ്യയിൽനിന്ന് പുറംലോകം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യയുടെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന്റെ 19–ാം ദിവസമായിരുന്നു ചാനലിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകയുടെ പ്രതിഷേധം. പ്ലക്കാർഡ് ഉയർത്തിയതിനുപിന്നാലെ ഇവരെ ജീവനക്കാർ പിടിച്ചുമാറ്റി. പിന്നീട് ജോലിയിൽനിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടു. അതിനിടെ, വീട്ടുതടങ്കലിൽ ആയിരുന്ന മറീന രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നു. പിന്നാലെ ‘നിരപരാധി ആയതിനാൽ അനധികൃതമായി തങ്കലിൽ വച്ചതിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു’ എന്ന അവരുടെ സന്ദേശവും പുറത്തുവന്നു. ആരാണ് മറീന ഒവ്സ്യാനിക്കോവ? സൈന്യത്തെയോ അവരുടെ വിദേശത്തെ നടപടികളെയോ വിമർശിക്കുന്നത് കുറ്റകരമായ റഷ്യയിൽ എന്തിനാണ് യുദ്ധത്തിനെതിരെ മറീന വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്? റഷ്യയിലെ വീട്ടുതടങ്കലിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മറീനയെയും അവരുടെ മകളെയും ആരാണ് സഹായിച്ചത്? അണ്വായുധം പ്രയോഗിക്കാൻ വരെ മടിയില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ പുട്ടിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് എതിർത്തുനിൽക്കാൻ ശക്തയായ വിമതയാണോ അവർ?

∙ മനസ്സിൽ മായാതെ ചെച്ചെൻ യുദ്ധം

1978ൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗമായ ഒഡേസയിൽ (ഇപ്പോൾ യുക്രെയ്ൻ) ജനിച്ച മറീനയുടെ പിതാവ് യുക്രെയ്ൻകാരനും മാതാവ് റഷ്യക്കാരിയുമാണ്. ചെച്ചെൻ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതുവരെ ചെച്നിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഗ്രോസ്നിയിലായിരുന്നു അമ്മയ്ക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ചെറുപ്രായത്തിൽത്തന്നെ യുദ്ധത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും മറീനയ്ക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. പിന്നീട് റഷ്യയിലെ ക്രാസ്നോഡറിലേക്ക് ഇരുവരും മാറി. 2000ന്റെ തുടക്കത്തിൽ മോസ്കോയിലേക്കു താമസം മാറ്റിയ മറീന, ചാനൽ വൺ റഷ്യയ്ക്കുവേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. റഷ്യ ടുഡ‍െയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇഗോർ ഒവ്സ്യാനിക്കോവ് ആണ് ഭർത്താവ്. പിന്നീട് ഇരുവരും പിരിഞ്ഞു.

ചെച്ചെൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരതകൾ കുഞ്ഞു മറീനയിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ക്രെംലിനു സമീപം പ്രതിഷേധിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യം ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ അതിനു വാർത്താപ്രാധാന്യം ലഭിക്കില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ചാനലിലെ തൽസമയ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിന്‍തന്നെ പ്രതിഷേധ വേദിയാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ വർഷം മാർച്ച് 14ന് വ്രമ്യ എന്ന വൈകുന്നേരത്തെ വാർത്താ പരിപാടിയിൽ യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ച് അവതാരക എകാർട്ടീന ആന്ദ്രീവ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നപ്പോൾ പിന്നിലായി പ്ലക്കാർഡ് ഉയർത്തി പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് മറീന ചെയ്തത്. ഇംഗ്ലിഷിലും റഷ്യൻ ഭാഷയിലും ഉള്ള ആ വാചകങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ – ‘യുദ്ധം നിർത്തൂ, നിങ്ങളോട് ഇവർ കള്ളം പറയുകയാണ്. ഇവരുടെ പ്രചാരണങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കരുത്’. പിന്നാലെ അവർ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ‘യുദ്ധം നിർത്തൂ’. ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പരിപാടിയുടെ സംപ്രേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു. പതിവിനു വിപരീതമായി ഈ എപ്പിസോഡ് ഓൺലൈനിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തുമില്ല. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു ചാനലിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിഷേധം നടന്നതുതന്നെ അസംഭവ്യമാണ്. മാത്രമല്ല, ഇതിലും ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾചെയ്തവർ വരെ റഷ്യയിൽ ജയിലിൽക്കിടക്കുമ്പോഴും കാര്യമായ നടപടികൾ ഏൽക്കാതെ മറീന രക്ഷപ്പെട്ടുനിൽക്കുന്ന കാര്യവും ‘അസംഭവ്യമാണ്’.

റഷ്യൻ സൈന്യത്തെ വിമർശിച്ച കേസിൽ കോടതി വിചാരണയ്ക്കിടെ മറീന ഒവ്സ്യാനിക്കോവ. (Photo by Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

∙ സർക്കാർ അനുകൂല പ്രചാരക; ഇപ്പോൾ പുട്ടിന്റെ വിമർശക

ഓൺ എയറിലുള്ള ഈ പ്രതിഷേധത്തിനു പിന്നാലെ റഷ്യയിലെ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ സംഘടന റെക്കോർഡ് ചെയ്തുവച്ച ഇവരുടെ ഒരു വിഡിയോ ടെലഗ്രാമിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ‘ക്രെംലിന്റെ സംഘടിതമായ പ്രചാരണത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ലജ്ജിക്കുന്നു’വെന്ന് ആ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു. അവരുടെ വാക്കുകളിൽനിന്ന് – ‘‘യുക്രെയ്നിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ്. റഷ്യ അധിനിവേശം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെല്ലാം വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിനാണ് ഉത്തരവാദി. എന്റെ പിതാവ് യുക്രെയ്ൻകാരനാണ്. മാതാവ് റഷ്യക്കാരിയും. ഇരുവരും ഒരിക്കലും ശത്രുക്കളായിരുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ നെക്ക്‌ലേസ് യുദ്ധം റഷ്യ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നതിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കഴിഞ്ഞകുറച്ചു വർഷങ്ങൾ എനിക്ക് ചാനൽ വണ്ണിനുവേണ്ടി ക്രെംലിന്റെ സംഘടിത പ്രചാരണങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നു. അക്കാര്യത്തിൽ വലിയെ ദുഃഖം ഉണ്ട്.

2014ൽ ഇതെല്ലാം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ നിശബ്ദരായിരുന്നു. അലക്സി നവൽനിയെ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്നു. മനുഷ്യത്യരഹിതമായി ഈ ഭരണകൂടം പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ നിശബ്ദ കാഴ്ചക്കാരായി. ടിവി സ്ക്രീനിലൂടെ നുണകൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചതിൽ ലജ്ജ തോന്നുന്നു. റഷ്യൻ ജനതയെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ സോംബികളാക്കിയതിൽ ലജ്ജിക്കുന്നു. ‘സഹോദരനെ വധിക്കുന്ന’ യുദ്ധത്തിന്റെ കറകൾ അടുത്ത പത്തു തലമുറ കഴിഞ്ഞാലും കഴുകിക്കളയാൻ ആകില്ല. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന, ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളാണ്. ഈ ഭ്രാന്ത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ കൈവശംമാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. പ്രതിഷേധിക്കണം. ഒന്നിനെയും പേടിക്കരുത്. അവർക്കു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പൂട്ടിയിടാനാകില്ല’’

മറീനയുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണം ലഭിച്ചു. ആഗോളതലത്തിൽ പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടായി. റഷ്യയിൽ ഇത്തരമൊരു പ്രതിഷേധം നടത്തിയതിന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലൻസ്കി നന്ദി പറഞ്ഞു. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ രാജ്യത്ത് അഭയം നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. റഷ്യൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് പ്രതിഷേധത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് തെമ്മാടിത്തരം എന്നാണ്. റഷ്യൻ പ്രതിപക്ഷം മറീനയുടെ പ്രതിഷേധത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ആഴചകൾ നീണ്ട പ്രചാരണ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അഴുക്ക്, വെറും അഞ്ച് സെക്കൻഡുകളുടെ സത്യം കൊണ്ടു മായിച്ചു കളഞ്ഞുവെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയനേതാവ് ലെവ് ഷ്ലോസ്ബർഗ് പറഞ്ഞത്. മറീന റഷ്യയുടെ ഹീറോ ആണെന്ന് മറ്റൊരു നേതാവ് ഇല്യ യാഷിനും വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ ആയിരിക്കുന്ന പുട്ടിന്റെ വിമർശകൻ അകല്സി നവൽനിയും കോടതിയിലെ ഒരു വിചാരണയ്ക്കിടെ മറീനയെ പുകഴ്ത്തി. അതേസമയം, ചാനൽ വണ്ണിന്റെ തലവൻ കിറിൽ ക്ലെയ്മയോനോവ് മറീനയെ വിശേഷിപ്പിച്ച ബ്രിട്ടിഷ് ചാരവനിതയെന്നാണ്. പ്രതിഷേധത്തിനു മുന്നോടിയായി ഇവർ ബ്രിട്ടിഷ് എംബസ്സിയെ വിളിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇയാൾ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ യുകെ ഫോറിൻ ഓഫിസ് ഇതു നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

30,000 റൂബിൾ പിഴയൊടുക്കണമെന്ന ശിക്ഷാവിധി കേട്ടശേഷം കോടതിയിൽനിന്നു മടങ്ങുന്ന മറീന ഒവ്സ്യാനിക്കോവ. (Photo by AFP)

ഓൺ എയറിലെ പ്രതിഷേധത്തിനുപിന്നാലെ മറീനയെ പൊലീസ് പിടികൂടി. 12 മണിക്കൂർനേരം ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സ്വന്തം അഭിഭാഷകനുപോലും സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് ടെലഗ്രാമിലെ വിഡിയോയുടെ പേരിൽ 30,000 റൂബിൾ (2.30 ലക്ഷം രൂപ) പിഴയൊടുക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടെന്ന വാർത്തയും പുറത്തുവന്നു. പ്രതിഷേധത്തെക്കുറിച്ച് റഷ്യ അന്വേഷിക്കുന്നുവെന്നും 15 വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിതെന്നും പിന്നീട് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായി. (യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം മാർച്ച് നാലിന് കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് – ‘റഷ്യയുടെ നടപടിയെ അധിനിവേശം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുകയോ സൈന്യത്തെയോ അവരുടെ വിദേശത്തെ നടപടികളെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകരമാണ്’)

മാർച്ച് 17ന് ചാനൽ വണ്ണിലെ ജോലി അവസാനിപ്പിച്ചതായി മറീന അറിയിച്ചു. രാജി ചോദിച്ചുവാങ്ങിയതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. അഭയം നൽകാമെന്ന ഫ്രാൻസിന്റെ വാഗ്ദാനം അവർ തള്ളി. കുടുംബത്തിനൊപ്പം റഷ്യയിൽ നിൽക്കാനാണ് താൽപര്യം എന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഒരുമാസമായപ്പോഴേക്കും ഡി വേറ്റ് (Die Welt) എന്ന ജർമൻ പത്രത്തിനുവേണ്ടി റഷ്യ, യുക്രെയൻ കവർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീലാൻസ് കറസ്പോണ്ടന്റായി അവർ ജോലി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. പിന്നാലെ ജർമനിയിലെ ബെർലിനിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്കു താമസം മാറ്റി. മേയ് അവസാനം ഡി വേറ്റിനുവേണ്ടി അവർ യുക്രെയ്ൻ സന്ദർശിച്ചു. എന്നാൽ അവർ റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചോ എന്നു വ്യക്തമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പത്രത്തിന്റെ ഓഫിസിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ അവരെ തിരിച്ചുവിളിച്ചു. പത്രവുമായി കരാർ അവസാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ മറീന റഷ്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തി. ജൂലൈ 15ന് ക്രെംലിനു മുന്നിൽ വീണ്ടും പോസ്റ്ററുമായി അവർ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇറങ്ങി. ‘‘പുട്ടിൻ ഒരു കൊലപാതകിയാണ് അയാളുടെ സൈനികർ ഫാഷിസ്റ്റുകാരാണ്. 352 കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇനി എത്രപേർക്കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടാലാണ് നിങ്ങൾ നിർത്തുക?’’ – ഇതായിരുന്നു പോസ്റ്ററിലെ വരികൾ.

രണ്ടുദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം മറീന അറസ്റ്റിലായി. പിന്നീട് വിട്ടയയ്ക്കപ്പെട്ടു. ഓഗസ്റ്റ് 9ന് ഇവർക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തു. പൊലീസ് ഇവരുടെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്തു. ഇവരെ ചോദ്യംചെയ്യാന്‍ വിളിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് വിട്ടയച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം വീട്ടുതടങ്കലിൽ ആക്കി. ഒക്ടോബർ 9ന് കേസിന്റെ വിധി വരുന്നതുവരെ ഇവിടെക്കഴിയണം എന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കെയാണ് മകൾക്കൊപ്പം അവർ വീട്ടുതടങ്കലിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന വാർത്ത ഈ മാസം ഒന്നിന് പുറത്തുവരുന്നത്. നിരപരാധിയാണ് അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞ അവർ അവർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല

വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ (Photo by Mikhail Tereshchenko / Sputnik / AFP)

∙ മുകളിൽനിന്ന് നിർദേശിക്കും, അതേ പറയാവൂ

വർഷങ്ങളോളം ചാനൽ വണ്ണിൽ മറീനയുടെ ജോലി പാശ്ചാത്യ വാർത്തകൾ കണ്ട് റഷ്യയെ മികച്ചതും പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ മോശവുമാക്കുന്ന വാർത്തകൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. വാർത്താ ഏജൻസികളായ റോയിട്ടേഴ്സ്, അസോഷ്യേറ്റഡ് പ്രസ് തുടങ്ങിയവയുടെ വാർത്തകൾ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ലഭിച്ചിരുന്ന ചുരുക്കം ചില ആളുകളിലൊന്നായിരുന്നു മറീന. എന്നാൽ പോകപ്പോകെ ഈ വാർത്തകളും തങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ അനുകൂല വാർത്തകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വലുതായിവരുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് മറീന പറയുന്നു. ‘‘ഏഴുമുതൽ 13 വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചത് ഗ്രോസ്നിയിലാണ്. യുദ്ധമെത്തിയപ്പോൾ സ്വന്തം വീടിനുപുറത്ത് വെടിയൊച്ചകളും സ്ഫോടനശബ്ദങ്ങളും കേട്ട് മരവിച്ച് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. വെറും അഞ്ചുമാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടയാളാണ്. യുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതികൾ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് സുരക്ഷയോർത്ത് അമ്മയും താനും ഗ്രോസ്നിയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പുട്ടിൻ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഈ ഓർമകളെല്ലാം തികട്ടിവന്നു.

ചാനൽ വൺ ഉൾപ്പെടെ സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും എന്തൊക്കെ വാർത്തയാക്കണം. എന്തൊക്കെ പുറത്തുപറയണം എന്നതു സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ നിർദേശം മുകളിൽനിന്നു വന്നിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും യോഗം ചേർന്ന് എന്താണ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും. ഫെബ്രുവരി 24ന് യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ദിവസം ലഭിച്ച നിർദേശം ഇതാണ് – റഷ്യയുടെ അധിനിവേശത്തെ യുദ്ധം എന്നു വിളിക്കരുത്. പിന്നാലെ രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസികളിൽനിന്ന് വിഡിയോകൾ എടുക്കുന്നത് വിലക്കി. പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം നൽകുന്ന വിഡിയോകൾ മാത്രമായിരുന്നു പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തത്. ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി സ്വന്തം സ്ക്രീനിൽ കണ്ടെങ്കിലും അതു പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു.

റഷ്യൻ സൈന്യത്തെ വിമർശിച്ച കേസിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാനെത്തിയ മറീന ഒവ്സ്യാനിക്കോവ മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നു. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

∙ ശരിക്കും ആരാണ് മറീന?

മറീന ശരിക്കും ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പല കോണുകളിൽനിന്നും ഉയരുന്ന ചോദ്യം. മറീനയുടെ കഥയിൽ റഷ്യയിൽ അസംഭവ്യമായ, ഭാവനാതീതമായ കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. 20ൽപരം വർഷങ്ങളെടുത്ത് മറീനയെപ്പോലുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകർ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പറഞ്ഞ് സമാധാനപരമായ ജീവിതം കീഴ്മേൽ മറിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചതെന്തിനാകും? സെൻസറിങ് ഇല്ലാതെ ഭരണകൂടത്തെ വിമർശിച്ച മറീനയ്ക്ക് (ഓൺ എയറിലൂടെയും പിന്നീട് ടെലഗ്രാം വിഡിയോയിലൂടെയും ഉള്ള വിമർശനം) ലഭിച്ചത് വെറും 30,000 റൂബിൾ പിഴ ശിക്ഷയാണ്. പിന്നീട് വിചാരണ നടത്തിയെങ്കിലും വിധി വരുന്നതിനു മുൻപ് അവർ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളോടു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സംസാരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും പുട്ടിൻ ഭരണകൂടം നടപടിയെടുത്തില്ല.

പിഴയടച്ച് അവർ റഷ്യ വിട്ട് ജർമൻ പത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്തെന്നതും റഷ്യ അവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ വിട്ടെന്നതും അവിശ്വസനീയമാണ്. സമാന യുദ്ധവിരുദ്ധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച നിരവധിപ്പേർ പത്തുവർഷത്തെ ശിക്ഷ ലഭിച്ച് ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് മറീന സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പുറത്തുനടന്നത്. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ അലക്സാണ്ടർ നെവ്ഴോറോവ് ഇപ്പോൾ ക്രിമിനൽക്കേസിന്റെ പുറകെയാണ്. യുക്രെയ്നിലെ മരിയുപോളിൽ മറ്റേർണിറ്റി ആശുപത്രിക്കുനേരെ റഷ്യ ഷെല്ലാക്രമണം നടത്തിയെന്ന വാർത്തയാണ് കാരണം.

എന്നാൽ തനിക്ക് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ശിക്ഷ ലഭിച്ചത് ക്രെംലിന്റെ ‘ബുദ്ധിപൂർവമായ’ നീക്കമാണെന്നാണ് മറീനയുടെ നിലപാട്. വാർത്ത വായിക്കുന്നതിൽനിന്നു വിലക്കുകയും തന്റെ വിശ്വാസ്യതയെ കുറച്ചുകാണിക്കുകയും ചെയ്തെന്നും അവർ പറയുന്നു. ‘‘എന്റെ നടപടികളെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ക്രെംലിൻ നടത്തുന്നത്. നാണംകെടുത്താനും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും ചെളിവാരിയെറിയാനും ശ്രമിക്കുന്നു. പറയുന്നത് സത്യമാണെന്നു വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ നുണപരിശോധനയ്ക്കുവരെ തയാറാണ്. റഷ്യയിൽ അവരെന്നെ ബ്രിട്ടിഷ് ചാരനെന്നും രാജ്യദ്രോഹിയെന്നും വിളിക്കുന്നു. യുക്രെയ്നിൽ ഞാൻ എഫ്എസ്ബിയുടെ ഏജന്റാണെന്നും പറയുന്നു. ഇരു വശത്തുള്ളവരും എന്നെ വെറുക്കുകയാണ്. ക്രെംലിന്റെ ഉദ്ദേശവും ഇതുതന്നെയാണ്.’’ – അവർ ഒരു രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോടു നേരത്തേ പറഞ്ഞു.

ഭയവും അവ്യക്തതയും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് പുട്ടിൻ ഭരണകൂടം സംഘടിത പ്രചാരണ സംവിധാനത്തിലൂടെ നടത്തുന്ന ഒരു കാര്യം. ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ മറീനയും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്ലക്കാർഡ് ഉയർത്തിയ മറീനയ്ക്ക് കുടിലമായ മറ്റെന്തോ ഉദ്ദേശമുണ്ടെന്നു കരുതുന്നവർ നിരവധിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയോ തിരക്കഥ അവർ ഭംഗിയായി ആടുന്നു. അതുമല്ലെങ്കിൽ വെറുമൊരു യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രസ്താവനയുടെ പേരിൽ ആയിരങ്ങൾ ജയിലിൽക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം പ്രതിഷേധക്കാരോട് സൗമനസ്യം കാണിക്കുന്ന ഭരണകൂടം എന്ന പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗവുമാകാം.

English Summary: Who is Marina Ovsyannikova, the Russian journalist, who protested war on-air, escapes house arrest