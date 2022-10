സ്പീഡ് ഗവർണർ അഴിച്ചുമാറ്റുന്നതിൽ ഡീലർമാർക്ക് പങ്ക്? പരിശോധിക്കും: മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളെല്ലാം അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു. സ്പീഡ് ഗവര്‍ണര്‍ അഴിച്ചുമാറ്റുന്നതില്‍ ഡീലര്‍മാക്ക് പങ്കുള്ളതായി സംശയിക്കുന്നുവെന്നും ഇതുൾപ്പടെ എല്ലാം വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നിർദേശം നൽകിയെന്നും ഡ്രൈവർമാരുടെ വിവരങ്ങളടക്കം ശേഖരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

‘ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് നിയമങ്ങൾ ഏകീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതും ഇത്തരം വാഹനങ്ങളിൽ സ്പീഡ് നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കാത്തതും പ്രശ്നമാണ്. സ്പീഡ് ഗവർണർ ഊരിമാറ്റി വേഗനിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്. അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നമാണ്. വരുന്ന രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്’ – മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Will Conduct Inspection In All Tourist Buses In Kerala, Says Transport Minister