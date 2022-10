മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബസിന് തീപിടിച്ച് 11 മരണം; 32 പേർക്ക് പരുക്ക്

നാസിക്∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിൽ ബസിനു തീപിടിച്ച് ഒരു കുട്ടിയുൾപ്പെടെ 11 പേർ മരിച്ചു. 32 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. നാസിക്കിലെ ഔറംഗബാദ് റോഡിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ട്രക്കിൽ ഇടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബസിന് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: 11 Dead, Several Injured As Bus Catches Fire In Maharashtra's Nashik