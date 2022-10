ജോധ്പുർ∙ രാജസ്ഥാനിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മൂന്നു കുട്ടികളുൾപ്പെടെ നാലു പേർ മരിച്ചു. 16 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. കീർത്തി നഗറിൽ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ അപകടമുണ്ടായത്. കുട്ടികളും വയോധികനുമുൾപ്പെടെ നാലു പേരും സംഭവ സ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. ചിലരുടെ പരുക്ക് ഗുരുതരമാണ്.

പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായതോടെ കെട്ടിടം തകർന്നുവീണത് പ്രദേശത്ത് പരിഭ്രാന്തിയുണ്ടാക്കി. രണ്ട് വാഹനങ്ങളും തകർന്നു. സ്ഫോടന കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനായില്ല. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടർ ഉത്തരവിട്ടു.



English Summary: Four persons died and 16 got injured in a gas cylinder explosion Rajasthan