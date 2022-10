‘500 മീറ്റർ എത്തുന്ന അതിതീവ്ര ലൈറ്റ്; അതീവരഹസ്യമായി എയർഹോണുകൾ’

കൊച്ചി ∙ ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിതീവ്രശേഷിയുള്ള ലൈറ്റുകൾ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. 500 മീറ്ററിലേറെ പ്രകാശം നൽകുന്ന വെള്ള എച്ച്ഐഡി (ഹൈ ഇൻഡൻസിറ്റി ഡിസ്ചാർജ്) ലൈറ്റുകൾ എതിർദിശയില്‍ എത്തുന്നവരുടെ കാഴ്ചയെ മറയ്ക്കുന്നതാണ്.

അതിരൂക്ഷ ശബ്ദമലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന എയർഹോണുകളും ബസുകളിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതീവരഹസ്യമായാണ് ഇവ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടയറിന്റെ അടിഭാഗത്ത്, വീൽ ആർച്ചിനോടു ചേർന്നാണ് എയർഹോൺ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. ഒറ്റനോട്ടത്തിലുള്ള പരിശോധനയിൽ ഇതു കണ്ടെത്താനാവില്ല.

വടക്കഞ്ചേരി അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 134 ബസുകള്‍ക്കെതിരെ മോട്ടര്‍ വാഹനവകുപ്പ് നടപടിയെടുത്തു. 11 ബസുകള്‍ വേഗപ്പൂട്ടില്‍ കൃത്രിമം കാണിച്ചെന്നു കണ്ടെത്തി. 18 ബസുകളില്‍ അനുവദനീയമല്ലാത്ത ലൈറ്റുകള്‍ കണ്ടെത്തി. ഭൂരിഭാഗം ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകളിലും കാതടിപ്പിക്കുന്ന എയർഹോണുകളുണ്ട്. നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ മറച്ച നിലയിലുമായിരുന്നു.

English Summary: High intensity discharge LED lights on tourist buses cause accident says MVD