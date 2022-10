യുവതിയെയും കുഞ്ഞിനെയും ഇറക്കിവിട്ട സംഭവം; ഒടുവില്‍ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

കൊല്ലം∙ തഴുത്തലയിൽ യുവതിയെയും കുഞ്ഞിനെയും വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടതിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഭർത്താവ് പ്രതീഷ് ലാൽ, ഭർതൃമാതാവ് അജിതകുമാരി, ഭർതൃസഹോദരി പ്രസീത എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കൊട്ടിയം പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. സ്ത്രീധന പീഡനത്തിനും ബാലനീതി വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവുമാണ് കേസ്.

തഴുത്തല സ്വദേശിനി അതുല്യ, അഞ്ചു വയസ്സുകാരനായ മകൻ എന്നിവരെയാണ് ഭർതൃവീട്ടുകാർ കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്താക്കിയത്. ഇതിനെതിരെ നാട്ടുകാർ ഒന്നാകെ രോഷാകുലരായതോടെയാണ് പൊലീസ്‌ ഇടപെട്ടത്. എന്നിട്ടും അതുല്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും വീടിനുള്ളിൽ കയറ്റാൻ ഭർതൃമാതാവ് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ജനപ്രതിനിധികളും പൊലീസും ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാണ് വീടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നത്.

വീടിനു പുറത്തായതോടെ 21 മണിക്കൂറിലേറെ അതുല്യയും മകനും വീടിന്റെ സിറ്റൗട്ടിലാണ് കഴിച്ചുകൂട്ടിയത്. സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ തുടരുന്ന പീഡനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറക്കവിട്ടതെന്ന് അതുല്യ പറഞ്ഞു. ഗുജറാത്തിലുള്ള ഭർത്താവ് പ്രതീഷ് കുമാർ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അതുല്യ പറഞ്ഞിരുന്നു. സമാന അനുഭവം ഉണ്ടായെന്ന പരാതിയുമായി മൂത്ത മരുമകൾ വിമിയും എത്തി.

മാധ്യമങ്ങളെത്തി സംഭവം വിവാദമായതോടെ ബാലവകാശ കമ്മിഷനും വനിതാ കമ്മിഷനും ഇടപെട്ടു. ഭർതൃമാതാവ് അജിതകുമാരിയുമായി രണ്ടര മണിക്കൂർ ചർച്ച് നടത്തി. ഒടുവിൽ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് അജിത മാറുകയും അതുല്യയെ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റുകയുമായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും സംരക്ഷണം ഉറപ്പു വരുത്താൻ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് വനിത ശിശു വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർക്കു നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Police take case against husband and mother in law threw the young woman and her child out of the house