‘എബിവിപി നേതാവായിരിക്കെ ഒരുപാട് മർദനം ഏറ്റുവാങ്ങി, അന്ന് കരുതിയില്ല ഇവിടെ ഭരിക്കുമെന്ന്’

ഗുവാഹത്തി∙ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് അസം സന്ദർശിച്ച ഓർമകൾ പങ്കുവച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. വിദ്യാർഥി നേതാവായിരിക്കെ ഇന്ദിര ഗാന്ധിക്കെതിരെ എബിവിപി നടത്തിയ പ്രതിഷേധം സംഘർഷത്തിൽ കലാശിക്കുകയും പൊലീസിൽനിന്ന് ഒരുപാട് അടി കിട്ടിയെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നെന്നും അന്ന് ഹിതേശ്വർ സൈകിയ ആയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയെന്നും അമിത് ഷാ ഓർമിച്ചു. ശനിയാഴ്ച, അസമിൽ പുതുതായി നിർമിച്ച ബിജെപി സംസ്ഥാന ഓഫിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘‘അസം കി ഗലിയാൻ സൂനീ ഹേ, ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഖൂനി ഹേ (അസമിലെ തെരുവുകൾ വിജനമാണ്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊലപാതകിയാണ്)’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാണ് കോൺഗ്രസിനെതിരെ എബിവിപി പ്രതിഷേധിച്ചത്. എന്നാൽ പൊലീസ് അടിച്ചമർത്തുകയായിരുന്നു. ഹിതേശ്വർ സൈകിയ ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് മർദിച്ചു. അക്കാലത്ത് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല, ബിജെപി രണ്ടുതവണ ഈ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിൽവരുമെന്ന്.’’– അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

70 വർഷം കൊണ്ട് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് അക്രമത്തിലേക്കും അരാജകത്വത്തിലേക്കും തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു. എല്ലാം നിശബ്ദമായി അവർ നോക്കിനിന്നു. എന്നാൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എട്ടുവർഷംകൊണ്ട് സമാധാനം കൊണ്ടുവരികയും ‘ഭാരത് ജോഡോ’ നടത്തിയെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

