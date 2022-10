കോട്ടയം∙ സ്വകാര്യ ബസിൽ യാത്ര ചെയ്ത വിദ്യാർഥി തുറന്നുകിടന്ന വാതിലിലൂടെ തെറിച്ച് റോഡിൽ വീണതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. മുഖമടിച്ചു വീണ വിദ്യാർഥിയുടെ പല്ലുകളിലൊന്ന് ഒടിഞ്ഞു. 2 പല്ലുകൾ ഇളകി. ചുണ്ടിനും കൈയ്ക്കും പരുക്കേറ്റു. പാക്കിൽ പുതുപ്പറമ്പിൽ ഷിനോയുടെ മകൻ അഭിരാമിനാണ് (13) പരുക്കേറ്റത്. ഇന്നലെ 3.45ന് പാക്കിൽ പവർ ഹൗസ് ജംക്‌ഷനിലാണ് അപകടം. പള്ളം സിഎംഎസ് സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ്.



കോട്ടയം–കൈനടി റൂട്ടിലോടുന്ന സ്വകാര്യ ബസിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. പവർഹൗസ് ജംക്‌ഷനിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് അഭിരാമും സുഹൃത്തുക്കളും തയാറെടുക്കുന്നതിനിടെ അഭിരാം പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചുവീഴുകയായിരുന്നു. സംഭവം അറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ ബസ് തടഞ്ഞു. അഭിരാമിനെ ആദ്യം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി.

ചുണ്ടിന് തുന്നലുണ്ട്. പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്കുശേഷം വീട്ടിലേക്കു വിട്ടു. ബസ് അമിത വേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്നും വാതിൽ അടച്ചിരുന്നില്ലെന്നും അഭിരാം പറഞ്ഞുവെന്ന് അമ്മ ബീന പറയുന്നു. പരാതി നൽകുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ബസിൽനിന്നു ചാടിയിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അപകടം ഉണ്ടായതെന്നും കേസ് എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ചിങ്ങവനം പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Student falling on road from running bus in Kottayam