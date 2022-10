‘ദരിദ്ര രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സുസ്ഥിര വികസനം മുൻഗണന; വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ’

ന്യൂയോർക്ക് ∙ കോവിഡാനന്തര ലോകത്ത് ദരിദ്രരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ. ന്യൂയോർക്കിൽ ഇന്ത്യ- യുഎൻഡിപി അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഏറ്റവും കുറച്ച് വികസിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ (എൽഡിസി) ദുർബല പ്രദേശങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സുസ്ഥിര വികസനലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.

ദക്ഷിണ– ദക്ഷിണ സഹകരണത്തിന് അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് വാക്സീൻ നയം. 100 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് 240 ദശലക്ഷത്തിലധികം വാക്സീൻ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ്. കഴിഞ്ഞ 75 വർഷത്തിനിടെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്കായി നിരവധി വികസനരൂപ രേഖകൾ തയാറാക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു. സാങ്കേതികവിദ്യ, സാമ്പത്തിക ഉൾക്കൊള്ളൽ, പ്രതിരോധ വാക്സീനുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ രൂപത്തിലാണ് ഇത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സഹായകമായത്. വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയേകാൻ ഇന്ത്യ ഇനിയും തയാറാണ്.

കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധം, പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരത, ലിംഗസമത്വം, പുനരുപയോഗ ഊർജം, മാതൃആരോഗ്യം, ശുദ്ധജലം, ശുചിത്വം, തുടങ്ങി നിരവധി സുപ്രധാന മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ - യുഎൻ വികസന ഫണ്ട് ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ദക്ഷിണമേഖലയിലെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ പല തലത്തിലും പരസ്പരം ഐക്യപ്പെടുന്നു. ‘സുസ്ഥിരവികസനം എല്ലാവർക്കും’ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെയും മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃതമായും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Sustainable development of poor countries is the main focus of India says V Muraleedharan