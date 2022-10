നടക്കാനിറങ്ങിയ മുൻ എംഎൽഎയെ തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചു; കടിയേറ്റത് ഇടതുകാലിൽ

പാലക്കാട് ∙ സിഐടിയു ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റും മുൻ എംഎൽഎയുമായ കെ.കെ.ദിവാകരൻ ഉൾപ്പെടെ 4 പേ‍രെ നഗരത്തിൽ തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചു. തൊണ്ടികുളം ഗ്രാമത്തിലെ വീട്ടിൽനിന്ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങിയപ്പോഴാണു ദിവാകരനെ നായ ആക്രമിച്ചത്. ഇടതുകാലിൽ കടിയേറ്റ അദ്ദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി.

ഇതേ നായ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇന്നലെയുമായി 4 പേരെ കടിച്ചതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. നായയെ പിടികൂടി ജില്ലാ മൃഗാശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതായി നഗരസഭാംഗം ജി.വനിത അറിയിച്ചു. തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവയുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാനും വാക്സിനേഷനും നടപടി കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നു ദിവാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സർക്കാർ നിർദേശിച്ചതനുസരിച്ചു തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Former MLA Was Attacked by Stray Dog During Morning Walk