കേരള സർവകലാശാല വിസി: സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയെ നിർദേശിക്കാൻ യോഗം 11ന്

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ നിയമന സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിലേക്കു സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയെ 11ന് മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന ഗവർണറുടെ അന്ത്യശാസനത്തെ തുടർന്നു ചൊവ്വാഴ്ച സെനറ്റ് യോഗം ചേരും. രാവിലെ 10നു ചേരുന്ന യോഗം പ്രതിനിധി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയം മാത്രമായിരിക്കും പരിഗണിക്കുക. ഇതു സംബന്ധിച്ച നോട്ടിസ് വിസി വി.പി. മഹാദേവൻപിള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് അയച്ചു.

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ സെനറ്റിലെ നിലപാട് പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങളും അജൻഡ പ്രകാരം പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നു പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണു സൂചന. അജൻഡപ്രകാരം പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഗവർണറെ അറിയിക്കാൻ വിസി ബാധ്യസ്ഥനായതുകൊണ്ട് വിസിയുടെ നിലപാടായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർണായകം. വിസിയുടെ കാലാവധി ഒക്ടോബർ 24ന് അവസാനിക്കും.

English Summary: Kerala University senate meet on Oct 11 to choose a nominee to the VC selection panel