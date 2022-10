തരൂർ ശത്രുവല്ല, സഹോദരൻ; നേതാക്കൾ ഒപ്പമുള്ളതിന് ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാണ്?: ഖർഗെ

ശ്രീനഗർ∙ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു മത്സരിക്കുന്ന തന്നെ നേതാക്കൾ സ്വമേധയാ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ. വലിയൊരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ഒപ്പമുള്ളതിനു താനെന്ത് ചെയ്യാനാണ്?. നല്ല അവസരങ്ങൾ സോണിയ ഗാന്ധി നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തനിക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന ശശി തരൂർ ശത്രുവല്ലെന്നും ഖർഗെ വ്യക്തമാക്കി. ശ്രീനഗറിൽ വച്ച് പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പദവികളിൽ ഉള്ളവർ പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനോടു ഖർഗെ പ്രതികരിച്ചില്ല.

‘ഇതൊരു ആഭ്യന്തര തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഒരു വീട്ടിലെ രണ്ടു സഹോദരങ്ങളെ പോലെയാണ്. അവർ പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുന്നുവെന്നതല്ല ചോദ്യം. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു രാജ്യത്തിനും പാർട്ടിക്കും വേണ്ടി എന്തു ചെയ്തു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഞാൻ ഇതു ചെയ്തു, അത് ചെയ്തു. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന സംസാരമൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങളും (പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ) ഞാനും ഒരുമിച്ചു പാർട്ടിയെ എങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുത്താം, രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെയും ജനാധിപത്യത്തെയും എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നതാണ് ചോദ്യം. രാജ്യത്തെ നിലവിലെ സാഹചര്യം വളരെ മോശമാണ്. സമാധാനവും ഒത്തൊരുമയും കൊണ്ട് നാം രാജ്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനാണ് ജോഡോ യാത്ര നടത്തുന്നത്' – ഖർഗെ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ആരായാലും അവർ കോൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കില്ലെന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ പറയുന്നത് അവരെ അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. ശശി തരൂരും മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയും അറിവുള്ള നേതാക്കളാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

English Summary: 'Like two brothers at home...': Mallikarjun Kharge on contesting Congress President Poll against Shashi Tharoor