ജയ്പുർ ∙ വെള്ളി പാദസരം മോഷ്ടിക്കാന്‍ 108 വയസ്സുകാരിയുടെ കാല്‍പാദം വെട്ടിമാറ്റി. രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പുരിലെ ഗാൽറ്റ ഗേറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ മീന കോളനിയിൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 5.30നാണ് സംഭവം. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ യമുനാ ദേവി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.



രാത്രി മകൾക്കൊപ്പമാണ് യമുന ഉറങ്ങിയത്. പുലർച്ചെ മകൾ എഴുന്നേറ്റ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി. ഇതുകണ്ട കവർച്ചക്കാർ വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചുകയറി യമുനാ ദേവിയെ കുളിമുറിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് പാദസരം അഴിച്ചുമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് കാല്‍പാദങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിയ ശേഷം പാദസരം കൈക്കലാക്കി. യമുനാ ദേവിയെ കഴുത്തിൽ അടിച്ച് പരുക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം സ്ഥലത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു.

ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ മകളാണ് പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചത്. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി യമുനയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. യമുനയുടെ അറ്റുപോയ കാല്‍പാദങ്ങളും ആയുധങ്ങളും സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. പ്രദേശത്തു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

