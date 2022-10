കോഴിക്കോട് ∙ ടിപ്പർ ലോറിയിടിച്ച് അതിഥി തൊഴിലാളി മരിച്ചു. ഒരാൾക്ക് പരുക്കേറ്റു. ബംഗാൾ സ്വദേശി മുന്ന ആലം (24) ആണ് മരിച്ചത്. ലോറി ഡ്രൈവർ രാജൻ ചൂലൂരിനാണ് (56) പരുക്ക്. രാവിലെ കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലത്തായിരുന്നു സംഭവം. ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു മുന്നോട്ടുനീങ്ങിയ ലോറിക്കടിയിൽ പെട്ടായിരുന്നു അപകടം.



English Summary: Migrant worker dies after being hit by lorry in Kozhikode