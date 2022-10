വാഴത്തണ്ടിൽ കെട്ടി, പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിൽ നദിയിലൂടെ ബംഗ്ലദേശിലേക്ക് 317 ഫോണുകൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ പഗ്‌ല നദി വഴി ബംഗ്ലദേശിലേക്കു കടത്താൻ ശ്രമിച്ച മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ബിഎസ്എഫ് ശനിയാഴ്ച പിടിച്ചെടുത്തു. പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറുകളിൽ അടച്ച് വാഴത്തണ്ടിൽ കെട്ടിവച്ചനിലയിൽ 300ൽ അധികം മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് ബിഎസ്എഫിന്റെ 70ാം ബറ്റാലിയൻ സൗത്ത് ബംഗാൾ ഫ്രോണ്ടിയറിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്.

ലോധിയയിലെ ബോർഡർ ഔട്ട്പോസ്റ്റിലെ ജവാന്മാരാണ് ബംഗ്ലദേശിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പഗ്‌ല നദിയിലൂടെ വാഴത്തണ്ടിൽ കെട്ടിവച്ച നിലയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറുകൾ ഒഴുകുന്നത് കണ്ടത്. ഉടൻതന്നെ നദിയിലിറങ്ങി അവയെടുത്തു. തുറന്നപ്പോൾ വിവിധ കമ്പനികളുടേതായി ആകെ 317 മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് കണ്ടെടുത്തത്. ഇവയ്ക്ക് 38.83 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുമെന്ന് ബിഎസ്എഫ് വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

കൂടുതൽ നടപടികൾക്കായി ഫോണുകൾ പൊലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇന്തോ – ബംഗ്ലദേശ് അതിർത്തിയിൽ കള്ളക്കടത്ത് തടയാൻ ബിഎസ്എഫ് എടുക്കുന്ന കടുത്ത നടപടികളുടെ ഭാഗമാണ് ഇതെന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

