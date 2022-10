മുംബൈ ∙ അപൂര്‍വയിനം വന്യജീവികളെ എയര്‍ കാര്‍ഗോ വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ടുപേർ മുംബൈയിൽ അറസ്റ്റിൽ. ധാരാവി സ്വദേശി ഇമ്മൻവേൽ രാജ, മഡ്‌ഗാവ് സ്വദേശി വിക്ടർ ലോബോ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. നക്ഷത്ര ആമകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ വിവിധതരം ആമകള്‍, പാമ്പുകള്‍, ഇഗ്വാനകള്‍, അപൂര്‍വയിനം പല്ലികള്‍, മത്സ്യങ്ങള്‍ എന്നിവയടക്കം 665 വന്യജീവികളെയാണ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്.



മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തില്‍ പിടികൂടിയ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി കടത്ത് ആണിതെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യു ഇന്റലിജൻസ് (ഡിആർഐ) അറിയിച്ചു. മലേഷ്യയില്‍നിന്ന് എയര്‍ കാര്‍ഗോ വഴിയാണ് വന്യജീവികളെ എത്തിച്ചത്. 30 ബോക്സുകളിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഇവ. ഇതിൽ 117 ജീവികള്‍ ചത്തു. ഇവയുടെ വിപണി മൂല്യം ഏകദേശം 3 കോടി രൂപ വരും.

English Summary: Mumbai: Over 600 smuggled exotic animals seized at airport by DRI; two held