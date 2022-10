തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാര്‍ഥികളെ വലവീശി പിടിക്കാന്‍ ലഹരിമാഫിയ. കുട്ടികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനായി മിക്കിമൗസ് മുതല്‍ കിങ്‌കോങ് വരെയുള്ള കാര്‍ട്ടൂണ്‍ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ലേബല്‍ ഒട്ടിച്ച കവറുമായാണ് ലഹരി എത്തുന്നത്. മധുരപലഹാരങ്ങളെന്ന വ്യാജേനയാണ് സ്കൂള്‍ പരിസരത്തുള്ള കച്ചവടക്കാരുടെ പക്കൽ ഇവ എത്തുന്നതെന്നാണു കണ്ടെത്തൽ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഹരിപദാർഥങ്ങൾ കണ്ടെത്താന്‍ പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് എക്സൈസ് കമ്മിഷണര്‍ ആര്‍.ആനന്ദകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു.

സ്കൂള്‍, കോളജ് വിദ്യാർഥികളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന ലഹരിമാഫിയയാണ് പുതിയ തന്ത്രങ്ങള്‍ പയറ്റുന്നത്. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്‍ട്ടൂണ്‍ കഥാപാത്രങ്ങളായ മിക്കി മൗസ്, കിങ്‌കോങ്, സൂപ്പര്‍മാന്‍ തുടങ്ങി മൊബൈല്‍ ഇമോജികള്‍ വരെയുള്ള ലേബല്‍ ഒട്ടിച്ച കവറുമായാണ് ലഹരിവരവ്. ബബിള്‍ ഗമ്മിന്‍റെ രുചിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയെത്തുന്നവയ്ക്ക്. കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തില്‍ മാറ്റം വരുമ്പോള്‍ സ്കൂളില്‍ നടത്തുന്ന കൗണ്‍സിലിങ്ങുകളിലാണ് ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകള്‍ ലഭിക്കുന്നത്.

പിന്നീട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ലഹരിപദാര്‍ഥങ്ങളാണെന്നു തിരിച്ചറിയുന്നു. ലഹരിയാണെന്നറിയാതെയാണ് സ്കൂള്‍, കോളജ് പരിസരങ്ങളിലെ കച്ചവടക്കാരിലേക്ക് പലപ്പോഴും ഇതെത്തുന്നത്. ഇതിനു തടയിടാനായി പ്രത്യേക ഡ്രൈവ് നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് എക്സൈസ്. നഗരത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിലും ലഹരിമാഫിയ അതിവേഗം കടന്നു കയറുകയാണെന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അതീവ ജാഗ്രതയും എക്സൈസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

English Summary: New Ways of Drug Mafia to Trap Students