‘സവർക്കർക്ക് ബ്രിട്ടിഷുകാരിൽനിന്ന് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ലഭിച്ചു, ആർഎസ്എസ്സിന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തില്‍ പങ്കില്ല’

തുംകൂർ (കർണാടക)∙ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ആർഎസ്എസ്സിന് ഒരു പങ്കുമില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ‘‘ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ‍ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആർഎസ്എസ്സ് ബ്രിട്ടിഷുകാരെ സഹായിക്കുകയായിരുന്നു. വി.ഡി. സവർക്കർ ബ്രിട്ടിഷുകാരിൽനിന്നു സ്റ്റൈപൻഡും കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു. അന്നു ബിജെപി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല’’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ആർഎസ്എസ്സിനെതിരെയും വി.ഡി സവർക്കർക്കെതിരെയും രാഹുലിന്റെ പരാമർശം.

‘‘ഇത്തരം വസ്തുതകൾ ബിജെപിക്ക് മറയ്ക്കാനാകില്ല. കോൺഗ്രസും അതിന്റെ നേതാക്കളുമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാടിയത്. ബിജെപി രാജ്യത്ത് ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളായ വിദ്വേഷവും അക്രമവും പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടേത് ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് സംഘടനയല്ല. ചർച്ചകളെ വിലമതിക്കുന്ന, വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളെ സ്വീകരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടേത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സംഘമായി പ്രവർത്തിക്കണം.

ഭാരതം എന്നതിനെ ഭരണഘടന നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യൂണിയൻ എന്നാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഭാഷക‌ൾക്കും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും സമ സ്ഥാനമുണ്ടാകണം. ഇതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം. കർണാടകയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി വിജയിക്കും. തൊഴിലില്ലായ്മയും വിലക്കയറ്റവും മൂലം ജനങ്ങൾ മടുത്തിരിക്കുകയാണ്’’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാഹുൽ നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കർണാടകയിൽ എത്തിയതോടെ ബിജെപി – കോൺഗ്രസ് പോരും കടുക്കുകയാണ്. 21 ദിവസമാണ് കർണാടകത്തിലൂടെ യാത്ര കടന്നുപോകുന്നത്. സവർക്കറുടെ പടം വച്ച ഫ്ലെക്സിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരമൊരു ഫ്ലെക്സ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോ നേതാക്കളോ അണികളോ വച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വിശദീകരണം. പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

