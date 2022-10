‘പണം പ്രശ്നമല്ല, മോദി നൽകും; 2024 ആകുമ്പോൾ അമേരിക്കയെക്കാൾ മികച്ച റോഡുകൾ യുപിയിൽ’

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ റോഡുകൾ 2024 ആകുമ്പോഴേക്കും അമേരിക്കയിലെ റോഡിനെക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. യുപിയിൽ 8,000 കോടി രൂപയുടെ വികസനപദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.



‘‘ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ വികസനത്തിനായി നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ 5 ലക്ഷം കോടി രൂപ ഉടൻ അനുവദിക്കും. 2024 ആകുമ്പോഴേക്കും അമേരിക്കയെക്കാൾ മികച്ച റോഡുകൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉണ്ടാകും. നല്ല റോഡുകൾ നിർമിക്കാൻ പണം തടസ്സമാകില്ല’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

केंद्रीय मंत्री श्री @nitin_gadkari जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर समीक्षा बैठक की। उत्तर प्रदेश में चल रही और प्रस्तावित सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर इस बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। pic.twitter.com/toCo8JXFCc — Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) October 8, 2022

ഷഹാബാദ്-ഹാർദോ ബൈപാസ്, ഷാജാഹാൻപുർ-ഷഹാബാദ് ബൈപാസ്, മൊറാദാബാദ്-താക്കുർവാര-കാശിപുർ ബൈപാസ്, ഗാസിപ്പുർ-ബലിയ ബൈപാസ് ഉൾപ്പടെ 8000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് ഗഡ്കരി യുപിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

English Summary: Will make UP roads better than US's before 2024: Nitin Gadkari announces Rs 8,000 cr projects