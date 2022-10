തിരൂർ (മലപ്പുറം)∙ കനോലി കനാലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ 2 കുട്ടികൾ മുങ്ങിമരിച്ചു. നിറമരുതൂർ പാലപ്പറമ്പിൽ ഷരീഫിന്റെ മകൻ അഷ്മിൽ (11), വെളിയോട്ട് വളപ്പിൽ സിദ്ദീഖിന്റെ മകൻ അജ്നാസ് (12) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. നിറമരുതൂർ കാളാട് ഭാഗത്ത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് സംഭവം.

അയൽവാസികളും കൂട്ടുകാരുമാണ് ഇരുവരും. കനാലി‍ൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ മുങ്ങിത്താഴുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരാണ് ഇരുവരെയും മുങ്ങിയെടുത്തത്.

മൃതദേഹം തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ആമിനയാണ് അഷ്മിലിന്റെ മാതാവ്. സാബിറയാണ് അജ്നാസിന്റെ മാതാവ്.

