സന്ദീപ് വാരിയരെ ഒഴിവാക്കിയതിനു പിന്നിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടെന്ന് സൂചന

കോട്ടയം∙ ബിജെപി സംസ്ഥാന വക്താവ് സ്ഥാനത്തുനിന്നു സന്ദീപ് വാരിയരെ ഒഴിവാക്കിയതിനു പിന്നിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളെന്നും സൂചന. സന്ദീപിനെതിരായ നടപടിക്കു പിന്നിൽ സംഘടനാപരമായ വിഷയമാണെന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ഉൾപ്പെടുന്ന പരാതികൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാണു നടപടിയെന്നാണു വിവരം.

കോട്ടയത്ത് ചേർന്ന സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ സന്ദീപ് പങ്കെടുക്കാനെത്തിയെങ്കിലും നേതൃത്വം അതിന് അനുവദിച്ചില്ല. ആരോപണത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് പാർട്ടിയിൽനിന്നുതന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കണമെന്നു ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യമുന്നയിച്ചെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിനുശേഷം കൂടുതൽ നടപടി എന്നാണു നേതൃത്വത്തിലെ ധാരണ. കോട്ടയത്ത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന പാർട്ടി കോർകമ്മിറ്റിയാണ് വക്താവ് സ്ഥാനത്തുനിന്നു സന്ദീപിനെ നീക്കാനുളള തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചത്. ഇതോടെ യുവമോർ‌ച്ച, പാർട്ടി കമ്മിറ്റികളിൽ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിത്വം വഹിച്ച് പാർട്ടി വക്താവായി, ചാനലുകളിലും വേദികളിലും നിറഞ്ഞ വാരിയർ പാർട്ടിയിലെ സാധാരണ അംഗം മാത്രമായി. എന്നാൽ ഈ നടപടി സംസ്ഥാനസമിതി യോഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തില്ല.

പുതിയ സംസ്ഥാന പ്രഭാരി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ, സഹപ്രഭാരി ഡോ.രാധാമോഹൻദാസ് അഗർവാൾ എന്നിവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ഭാവിപരിപാടികൾ വിവരിക്കുകയുമാണ് സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിലുണ്ടായത്. പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ പണം പറ്റുന്നതായി സന്ദീപിനെതിരെ നേരത്തേ നേതൃത്വത്തിനു ചില പരാതികൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവയെല്ലാം ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ട് ശേഖരണമാണെന്നായിരുന്നു മറുപടി.

ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിരന്തരം പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി കാണിച്ച് തൃശൂരിലെ ഒരു വ്യവസായി ജില്ലാകമ്മിറ്റിക്ക് രേഖാമൂലം നൽകിയ പരാതിയാണ് ഇതിൽ ഒടുവിലത്തെ സംഭവം എന്നാണു സൂചന. ഇഡിയെ ഉപയോഗിച്ച് റെയ്ഡ്, ഇൻകം ടാക്സ് റെയ്ഡ് നടത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും പണം പിരിച്ചു. പാർട്ടി കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ പേരിലും ഇടപാടിനു ശ്രമിച്ചതായി പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. പാർട്ടിയുടെ ഒരു വനിതാ കൗൺസിലറുടെ വിഷയത്തിൽ നിരന്തരം ഇടപെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ കുടുംബവും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് ഒരുവർഷം മുൻപ് പരാതി നൽകിയെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർഎസ്എസ് നേതാക്കൾക്കു നൽകിയ പരാതിയും പാർട്ടിയിൽ ചർച്ചയായി.

എന്നാൽ, സംഘടനയിലെ ഗ്രൂപ്പ് സംരക്ഷണത്തിൽ നടപടികൾ കുടുങ്ങി. പിന്നീട് വനിതാ കൗൺസിലർ തന്നെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനു പരാതി നൽകിയെന്നാണു വിവരം. പ്രശ്നങ്ങളിൽ ആരോപണവിധേയനിൽനിന്ന് നേതൃത്വം നേരത്തെ വിശദീകരണം തേടിയെങ്കിലും അതു തൃപ്തികരമല്ലെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. നേരത്തേ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വക്താവ് എന്ന നിലയിൽ സന്ദീപ് വാരിയർ ചാനലുകളിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആറുമാസം മുൻപ് അതും വിലക്കി. മുല്ലപ്പെരിയാർ, ഹലാൽ വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടിനു വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവന നടത്തുകയും പ്രചാരണം നടത്തുകയും ചെയ്തതുവെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഈ നടപടി. രണ്ടുമാസമായി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ പരാമർശിച്ചുളള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പരിപാടികൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതിനു പിന്നിലും വക്താവുണ്ടെന്ന് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ചർച്ച ഉയർന്നു.

സന്ദീപിനെതിരെയുള്ള നടപടി, നേതൃത്വത്തിലെ മറ്റുചിലർക്കുളള മുന്നറിയിപ്പാണെന്നാണ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. ചിലർക്കെതിരെ നേരത്തേ പല പരാതികൾ ഉയർന്നെങ്കിലും സ്വന്തം ഗ്രൂപ്പ് സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ രേഖയില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് അതിൽ പലതും മുക്കിയെന്നാണ് ആരോപണം. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളിൽ ദേശീയ നേതൃത്വം ഒട്ടും തൃപ്തരല്ല. ഭാരവാഹികളിൽ പലരും രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ ഇനിയും പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ചിലർക്കു പൊതു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അറിവു കുറവാണെന്ന വിമർശനവുമുണ്ട്.

തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലായുള്ള നാലു ഭാരവാഹികളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം നൽകി നേതൃത്വം പരിപാടികൾ തീരുമാനിക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയും സജീവമാണ്. പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന പാലക്കാട്, പന്തളം നഗരസഭാ ഭരണസമിതികളിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കാൻ ചില സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ നേതൃത്വം നൽകുന്നുവന്നും പരാതി ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം പാലക്കാട് എത്തിയ പുതിയ സഹപ്രഭാരി, ലോക്സഭാ മണ്ഡലം കോർകമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ നേതാക്കളുടെ പ്രവർത്തനരീതിക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഉയർത്തിയത്.

സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ 10 പ്രവർത്തകരെപോലും അടുത്തറിയാത്തവർ എങ്ങനെ മത്സരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന ചോദ്യവും ഉയർന്നു. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നേതാക്കൾ എത്രാമത്തെ വോട്ടറാണെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിനു സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്ക് അടക്കം ഉത്തരം മുട്ടി. തന്റെ താലൂക്ക്, മണ്ഡലം, ബൂത്ത്, വോട്ടർപട്ടികയിൽ എത്രാമത്തെ വോട്ടറാണ് താൻ എന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു സഹപ്രഭാരിയുടെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തൽ. കേന്ദ്രഭരണത്തിൽ ഇവിടുത്തെ നേതാക്കൾ തൃപ്തരാണെന്നും അതാണു നേതൃത്വത്തിന്റെ വലിയ പോരായ്മയെന്ന വിമർശനവും പാലക്കാടുണ്ടായെന്നാണു സൂചന.

കോട്ടയത്തെ സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ കാര്യമായി സംസാരിച്ചില്ല. എന്നാൽ ഡോ. രാധാ മോഹൻദാസ് സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ ജനസ്വാധീനമറിയാൻ പലരുടെയും ബൂത്തുകളിലെത്തുമെന്നു മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. ഏതു മണ്ഡലം എന്നറിയിക്കാതെയായിരിക്കും ഈ വരവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി അറിയുന്നു. പാർട്ടിയിൽ അച്ചടക്കമാണ് പ്രധാനമെന്നും ഒരുതരത്തിലുള്ള അപാകതയും വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. അച്ചടക്ക ലംഘനങ്ങളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമുണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

