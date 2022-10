യുക്രെയ്നിൽ അനാവശ്യ യാത്രകള്‍ ഒഴിവാക്കണം; ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നിർദേശം

ന്യൂഡൽഹി ∙ റഷ്യ – യുക്രെയ്ന്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമായതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കായി പുതിയ മാര്‍ഗരേഖ പുറത്തിറക്കി കീവിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസി. യുക്രെയ്നിലേക്കും രാജ്യത്തിനകത്തും അനാവശ്യ യാത്രകള്‍ ഒഴിവാക്കണം. യുക്രെയ്നിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാര്‍ പൂര്‍‌ണവിവരങ്ങള്‍ അറിയിക്കണം. യുക്രെയ്ൻ സർക്കാരും പ്രാദേശിക അധികൃതരും പറയുന്ന സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും എംബസി നിർദേശിച്ചു.

യുക്രെയ്ന്‍ – റഷ്യ യുദ്ധത്തിനിടെ മാസങ്ങള്‍ക്കുശേഷമാണ് ആക്രമണം വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നത്. കീവിനു പുറമെ മറ്റു നഗരങ്ങളിലും ആക്രമണമുണ്ടായി. താപവൈദ്യുത നിലയവും വാര്‍ത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. നഗരങ്ങളില്‍ ആള്‍ത്തിരക്കേറിയ സമയത്തായിരുന്നു റഷ്യന്‍ ക്രൂസ് മിസൈലുകള്‍ പതിച്ചത്. തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണ് നടത്തിയതെന്ന് റഷ്യന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

English Summary: Avoid all non-essential travel to and within Ukraine: Indian Embassy