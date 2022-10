‘ബിഹാർ മോഡൽ മഹാസഖ്യം രാജ്യമാകെ സംഘടിപ്പിക്കണം; പ്രതിപക്ഷം ഒന്നിക്കണം’

പട്ന∙ ബിഹാർ മോഡൽ മഹാസഖ്യം രാജ്യവ്യാപകമായി സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് ആർജെഡി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്. ന്യൂഡൽഹി തൽക്കത്തോറ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ചേർന്ന ആർജെഡി ദേശീയ കൗൺസിലി‍ൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ബിജെപിയെ അധികാരത്തിൽനിന്നു തൂത്തെറിയാൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം. എതിർകക്ഷി എംഎൽഎമാരെ വിലയ്ക്കെടുക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ തന്ത്രം ബിഹാറിൽ ഫലിച്ചില്ല.

ആർജെഡി പ്രവർത്തനം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും സന്ദർശിക്കുമെന്നും ലാലു പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലാലുവിനെ വീണ്ടും ആർജെഡി ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരണാധികാരി ഉദയ് നാരായൺ ചൗധരി ദേശീയ കൗൺസിലിൽ ഔപചാരിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.

കേരളത്തിൽനിന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ അനു ചാക്കോ, സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡോ.ജോർജ് ജോസഫ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചോലക്കര മുഹമ്മദ്, സെക്രട്ടറി ബിജു തേരാട്ടിൽ, യൂസഫലി, പി.ചന്ദ്രൻ, ഷാഹുൽ ഹമീദ്, നൗഷാദ് തോട്ടുങ്കര, എ.ജെ.ഷൈല, നിസാർ വൈദ്യരങ്ങാടി, ബാഹുലേയൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. അന്തരിച്ച സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി നേതാവ് മുലായം സിങ് യാദവിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ആർജെഡി ദേശീയ കൗൺസിൽ സമ്മേളന നടപടികൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ‌ അവസാനിപ്പിച്ചു.

