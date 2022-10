‘ഇത് ആദ്യ എപ്പിസോഡ്, റഷ്യൻ തിരിച്ചടി തീവ്രമായിരിക്കും’; ഭീഷണിയുമായി പുട്ടിൻ

കീവ്∙ യുക്രെയ്‌നിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയ സ്‌ഫോടന പരമ്പരയ്ക്കു പിന്നാലെ രൂക്ഷമായ ആക്രമണം ഇനിയുമുണ്ടാകുമെന്നു റഷ്യയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. കടുത്ത ആക്രമണമുണ്ടാകുമെന്നു റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിനാണു വ്യക്തമാക്കിയത്. റഷ്യയുടെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ യുക്രെയ്‌ൻ മാത്രമല്ല, ലോകമാകെ ഞെട്ടിയിരിക്കെയാണു പുട്ടിന്റെ ഭീഷണി.

‘‘പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം രാവിലെ കനത്ത ആക്രമണമാണു നടത്തിയത്. അതിസൂക്ഷ്മതയുള്ള ദീർഘദൂര ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു യുക്രെയ്ന്റെ ഊർജ, സൈനിക, ആശയവിനിമയ മേഖലകളിലെ ആക്രമണം. ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ തുടരാനാണു ശ്രമമെങ്കിൽ റഷ്യയുടെ തിരിച്ചടി തീവ്രമായിരിക്കും. അതേപ്പറ്റി യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട.’’– സുരക്ഷാസമിതിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു പുട്ടിൻ പറഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് റഷ്യ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയത്. കീവിലെ ഷെവ്ചെങ്കോ മേഖലയിലായിരുന്നു വലിയ സ്‌ഫോടനം. റഷ്യ 84 മിസൈലുകൾ തൊടുത്തതായി യുക്രെയ്ൻ സേന ആരോപിച്ചു. 10 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ക്രൈമിയയെ റഷ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ കെർച്ച് പാലത്തിൽ ഉഗ്ര സ്‌ഫോടനം നടത്തിയതായി റഷ്യ യുക്രെയ്‌നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ആക്രമണം. പാലം തകർത്തതു ഭീകരാക്രമണമാണെന്നാണു പുട്ടിന്റെ നിലപാട്.

‘ഇത് ആദ്യ എപ്പിസോഡ്’ എന്നാണു റഷ്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ദിമിത്രി മെദ്‍വദേവ് പ്രതികരിച്ചത്. ആദ്യ എപ്പിസോഡിനു പിന്നാലെ മറ്റുള്ളവയും വരുന്നുണ്ടെന്നും റഷ്യയുടെ സുരക്ഷാസമിതി ഉപമേധാവിയായ മെദ്‍വദേവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കീവിലും മറ്റു 8 മേഖലകളിലുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട 11 കേന്ദ്രങ്ങൾ റഷ്യ തകർത്തതായി യുക്രെയ്ൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡെനിസ് ഷിമഹൾ അറിയിച്ചു. യുദ്ധമുന്നണിയിൽ യുക്രെയൻ സേന മുന്നേറുന്നതിൽ പുട്ടിനുള്ള അസ്വസ്ഥയാണ് ആക്രമണത്തിനു കാരണമെന്നാണു യുക്രെയ്ന്റെ നിലപാട്.



