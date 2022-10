‘നീതി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല, പൊലീസ് ഒത്തുകളിക്കുന്നു; രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുണ്ട്’

കോഴിക്കോട് ∙ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ മർദന കേസിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിൽ പ്രതികരണവുമായി സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ എൻ.ദിനേശൻ. അക്രമത്തിൽ ദിനേശനടക്കമുള്ള 3 സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർക്കും മറ്റൊരാൾക്കും പരുക്കേറ്റിരുന്നു. നീതി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ലെന്നു ദിനേശൻ ‘മനോരമ ഓൺലൈനോട്’ പറഞ്ഞു. പൊലീസ് ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു.

പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണു പൊലീസിന്റെ ശ്രമം. പ്രതികൾക്കെതിരെ ചേർക്കേണ്ട വകുപ്പുകൾ ചേർത്തില്ല. രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടെന്നു വ്യക്തമാണെന്നും ദിനേശൻ പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതിയാണു ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്കു ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ കരാർ ജീവനക്കാരായ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പരിധിയിൽ വരില്ല എന്ന പ്രതികളുടെ വാദം അംഗീകരിച്ചായിരുന്നു നടപടി.‌ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ.അരുണ്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ചുപേരാണ് പ്രതികള്‍.

ഓഗസ്റ്റ് 30ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. അനുമതിയില്ലാതെ ആശുപത്രിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ നേതാവിനെയും കുടുംബത്തെയും തടഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരെ മറ്റൊരു സംഘം എത്തി ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവം ചിത്രീകരിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും മർദനമേറ്റു.

English Summary: Kozhikode Medical College security guard Dinesan reacts on granted bail to DYFI activists in attack case