ഉദ്ധവ് വിഭാഗത്തിന്റെ ചിഹ്നം തീപ്പന്തം; ഷിൻഡെ ആവശ്യപ്പെട്ട ചിഹ്നങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ ഉദ്ധവ് താക്കറെ പക്ഷത്തിന്റെ ശിവസേനയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമായി ‘തീപ്പന്തം’ അനുവദിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. ത്രിശൂലവും ഉദയസൂര്യനുമാണ് ഉദ്ധവ് പക്ഷം ചോദിച്ചത്. എന്നാൽ ത്രിശൂലത്തിന്റെ മതപരമായ പ്രത്യേകതയും ഉദയസൂര്യന് ഡിഎംകെയുടെ ചിഹ്നവുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്നതും കാരണം ഇവ രണ്ടും കമ്മിഷൻ നിഷേധിച്ചു. ഉദ്ധവ് പക്ഷത്തിന്റെ പേര് ശിവസേന (ഉദ്ധവ് ബാലസാഹബ് താക്കറെ) എന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ്, ബാലസാഹബ്, താക്കറെ എന്നീ മൂന്നു പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഉദ്ധവ് പക്ഷത്തെ പ്രമുഖനും മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ മന്ത്രിയുമായ ഭാസ്കർ ജാദവ് രംഗത്തെത്തി.

അതേസമയം, ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിന്റെ പേര് ബാൽസാഹെബ് ആഞ്ചി ശിവസേന എന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷിന്‍ഡെ വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന മൂന്ന് ചിഹ്നങ്ങളും അനുവദിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തയാറായില്ല. ത്രിശൂലവും ഗദയും മതപരമായ പ്രത്യേകത കാരണവും ഉദയസൂര്യൻ ഡിഎംകെയും ചിഹ്നവുമായുള്ള സാമ്യം കാരണവുമാണ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10ന് മുൻപ് പുതിയ ചിഹ്നം ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് അറിയിക്കണമെന്നും കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചു.

നവംബർ മൂന്നിനാണ് അന്ധേരി ഈസ്റ്റ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഇവിടെ മത്സരിക്കാനായി അമ്പും വില്ലുമെന്ന ശിവസേനയുടെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം ഇരു വിഭാഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്മിഷൻ ശനിയാഴ്ച വിലക്കിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് പുതിയ ചിഹ്നം അനുവദിച്ചത്.

