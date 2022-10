കീവ്∙ ക്രൈമിയയെ റഷ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ കെർച്ച് പാലത്തിൽ ഉഗ്ര സ്‌ഫോടനം നടത്തിയതായി റഷ്യ യുക്രെയ്‌നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ, യുക്രെയ്‌നിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ സ്‌ഫോടന പരമ്പര. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ഷെവ്ചെങ്കോ മേഖലയിലാണ് സ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. റഷ്യ 75 മിസൈലുകൾ തൊടുത്തതായി യുക്രെയ്ൻ ആരോപിച്ചു.

നിരവധി ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുക്രെയ്ൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. റഷ്യ–ക്രൈമിയ പ്രധാന പാതയിലെ പാലം തകർത്തത് ഭീകരാക്രമണമെന്നായിരുന്നു റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ നിലപാട്. ജൂൺ 26 നാണ് കീവിൽ റഷ്യയുടെ അവസാന ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.

കീവിലുണ്ടായ സ്‌ഫോടനങ്ങളിൽ മരിച്ചവരും പരുക്കേറ്റവരും ഉണ്ടെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു. റഷ്യ തന്റെ രാജ്യത്തെ ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് തുടച്ചുമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച അദ്ദേഹം, സാപൊറീഷ്യയിൽ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന ആളുകളെ റഷ്യ നശിപ്പിച്ചെന്നും ഡിനിപ്രോയിലും കീവിലും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരെ കൊല്ലുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു.

യുക്രെയ്ൻ നഗരമായ സാപൊറീഷ്യയിൽ റഷ്യ നടത്തിയ കനത്ത മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ 17 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. 10 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 89 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. 20 വീടുകളും 50 അപ്പാർട്മെന്റുകളും തകർന്നു. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഇവിടെ നടന്ന റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ 19 പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

