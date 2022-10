യുവതിയെയും കുഞ്ഞിനെയും പുറത്താക്കി: ‘മരണവും സ്വത്ത് മാറ്റവും അന്വേഷിക്കണം’

കൊല്ലം ∙ തഴുത്തലയില്‍ യുവതിയെയും കുഞ്ഞിനെയും വീടിന് പുറത്താക്കിയ ഭര്‍തൃവീട്ടുകാര്‍ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കള്‍. കോട്ടയം മണിമല സ്വദേശി സുരേന്ദ്രന്റെ മരണവും സ്വത്ത് കൈമാറ്റവും അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. കൊട്ടിയം പൊലീസ് വീഴ്ച വരുത്തിയ കേസില്‍ നിലവില്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തുടരുകയാണെങ്കിലും പുരോഗതിയില്ല.

20 മണിക്കൂര്‍ അതുല്യയെയും കുഞ്ഞിനെയും വീടിന് പുറത്തുനിര്‍ത്തിയ ഭര്‍തൃമാതാവ് അജിതകുമാരിക്കെതിരെയാണ് മറ്റൊരു ഗുരുതര ആരോപണം. അജിതകുമാരിയുടെ അച്ഛന്റെ സഹോദരന്‍ കോട്ടയം മണിമല സ്വദേശി കെ.എസ്.സുരേന്ദ്രന്റെ മണിമലയിലെ വസ്തു അജിതകുമാരിയും മകളും ചേര്‍ന്ന് തട്ടിയെടുത്തെന്നാണു സുരേന്ദ്രന്റെ മക്കള്‍ പറയുന്നത്. മണിമല സ്വദേശിക്ക് വില്‍ക്കാന്‍ കരാറെഴുതിയ വസ്തു 2021 ഒാഗസ്റ്റ് 28ന് അജിതകുമാരിയുടെ മകളുടെ പേരില്‍ വില്‍പത്രമാക്കി.

ഭൂമി ഇടപാടിന് ശേഷമുണ്ടായ സുരേന്ദ്രന്റെ മരണത്തിലും ദുരൂഹതയുണ്ട്. അജിതകുമാരിയുടെ തഴുത്തലയിലെ വീട്ടില്‍ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഏഴിനാണ് സുരേന്ദ്രന്‍ മരിച്ചത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് പറയാമെങ്കിലും ഇതുവരെയും കൃത്യമായ മൊഴി പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം. കേസ് അട്ടിമറിച്ച കൊട്ടിയത്തെയും ചാത്തന്നൂരിലെയും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ സുരേന്ദ്രന്റെ മക്കളായ ജയേന്ദ്രനും അനിയും ജയനും മുഖ്യമന്ത്രി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കി.

English Summary: Allegations against husband's family they ousted women and child from house at Thazhuthala, Kollam