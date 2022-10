ഹോണടിച്ചതിൽ തർക്കം; സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർക്ക് നടുറോഡിൽ മർദനം– വിഡിയോ

കാസർകോട് ∙ ചെർക്കളയിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മർദനം. കാസർകോട് – ബന്തടുക്ക റൂട്ടില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന അക്ഷയ ബസിലെ കണ്ടക്ടര്‍ ശ്രീരാജ്, പ്രദീഷ് എന്നിവരെയാണ് അഞ്ചംഗ സംഘം ബസ് തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി മര്‍ദിച്ചത്. ഇരുവരെയും കാസർകോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 5നു ബന്തടുക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ നാലാം മൈലിൽ വച്ച് ഹോൺ അടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിലെ രണ്ടു പേരുമായി തര്‍ക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റ തുടര്‍ച്ചയാണ് ചെർക്കളയിൽ വച്ച് പിന്തുടർന്ന് ആക്രമിച്ചതെന്നു ആക്രമണമെന്ന് മര്‍ദ്ദനമേറ്റവര്‍ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ കണ്ടാൽ അറിയുന്ന 5 പേർക്ക് എതിരെ വിദ്യാനഗർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

English Summary: Clash at Kasargod Between Private Bus Staff and Five Member Gang