അമ്പും വില്ലും ആർക്കുമില്ല; ഷിൻഡെ പക്ഷത്തിന് വാളും പരിചയും ചിഹ്നം

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ ‌പക്ഷത്തിനു വാളും പരിചയും ചിഹ്നം അനുവദിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. അന്ധേരി ഈസ്റ്റിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനാണ് പുതിയ ചിഹ്നം അനുവദിച്ചത്. ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ പക്ഷവും ഉദ്ധവ് താക്കറെ പക്ഷവും ശിവസേനയുടെ ചിഹ്നമായ അമ്പും വില്ലും അവകാശപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

യഥാർഥ ശിവസേന തങ്ങളാണെന്നും ചിഹ്നം തങ്ങളുടേതാണെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ പക്ഷം വാദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ഷിൻഡെ പക്ഷം രംഗത്തെത്തി. ഇതോടെയാണ് ഇരുപക്ഷത്തിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുതിയ ചിഹ്നം അനുവദിച്ചത്. ഉദ്ധവ് താക്കറെ പക്ഷത്തിന് ഇന്നലെ തീപ്പന്തം ചിഹ്നമായി അനുവദിച്ചു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഷിൻഡെ പക്ഷത്തുനിന്നും സ്ഥാനാർഥിയില്ല. ഇവിടെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ, മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്ന ഉദ്ധവ് പക്ഷത്തിന് അമ്പും വില്ലും ചിഹ്നം നൽകരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഷിൻഡെ പക്ഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ശിവസേനയുടെ ചിഹ്നം മരവിപ്പിച്ച് ഇരുപക്ഷത്തിനും പുതിയ ചിഹ്നം നൽകാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തീരുമാനിച്ചത്.



English Summary: Eknath Shinde's Shiv Sena Faction Gets ‘Two Swords And Shield’ As Symbol