‘അമ്മ എന്നും ഫോൺ വിളിക്കുമായിരുന്നു; 26ന് രാത്രി വിളിച്ചില്ല’; നെഞ്ചുലഞ്ഞ് മകൻ

കൊച്ചി ∙ ധനാഭിവൃദ്ധിക്കായി നരബലി നടത്തിയെന്ന വാർത്തയിൽ വിറങ്ങലിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളം. നരബലിക്ക് ഇരയാക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാൾ സ്വന്തം അമ്മയാണെന്ന തീരാവേദനയിലാണു കൊല്ലപ്പെട്ട പത്മത്തിന്റെ മകൻ സെൽവരാജ്. പതിവായി ഫോൺ ചെയ്യുന്ന പത്മത്തിന്റെ വിളി 26ന് മുടങ്ങിയതോടെ മകൻ സെൽവരാജിനു വല്ലായ്ക തോന്നിയിരുന്നു.

പിറ്റേന്നുതന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നു കേരളത്തിലെത്തി. സ്വന്തം നിലയിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അമ്മയെ കാണാതായതോടെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. കോൾ ലിസ്റ്റുകളും സിസിടിവികളും പരിശോധിക്കാമെന്നു പൊലീസ് ഉറപ്പ് നൽകി. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ക്രൂര കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. പൊന്നുരുന്നി പഞ്ചവടി കോളനിയിലാണു പത്മം താമസിച്ചിരുന്നത്. ലോട്ടറിക്കച്ചവടമായിരുന്നു അമ്മയുടെ തൊഴിലെന്നു സെൽവൻ വ്യക്തമാക്കി.

ദുർമന്ത്രവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായ നരബലിക്കു വേണ്ടി കൊച്ചിയിൽനിന്നു സ്ത്രീകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കൊലയാളി ഉൾപ്പെടെ 3 പേരാണു പിടിയിലായത്. രണ്ടു സ്ത്രീകളെ കൊന്ന് കഷ്‍ണങ്ങളാക്കി തിരുവല്ലയ്ക്കു സമീപം കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു എന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. തിരുവല്ല സ്വദേശി ഭഗവൽ സിങ്, ഭാര്യ ലൈല, സ്ത്രീകളെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ ഏജന്റ് മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്ന ഷിഹാബ് എന്നിവർ അറസ്റ്റിലായി.

English Summary: Human sacrifice In Kerala's victim's son opens about his deceased mother