കേരള വിസി: സെനറ്റ് യോഗം അട്ടിമറിച്ച് ഇടത് അംഗങ്ങൾ; ക്വാറം തികയാതിരിക്കാൻ വിട്ടുനിന്നു

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിനുള്ള സേർച്ച് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന ഗവർണറുടെ നിർദേശം അട്ടിമറിക്കാൻ ഇടത് സെനറ്റ് അംഗങ്ങൾ ക്വാറം തികയാതിരിക്കാൻ യോഗത്തിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്നു. 21 പേരാണ് ക്വാറം. 11 പേർ യോഗത്തിൽ ഹാജരായി. പിവിസിയും ഗവർണർ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത 13 പേരിൽ രണ്ടുപേർ ഒഴികെ 11 പേരും വിട്ടുനിന്നു.

സെനറ്റിന്റെ പ്രതിനിധി ഇല്ലാതെ ഗവർണർ രൂപീകരിച്ച വിസി നിയമന സേർച്ച് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിടണമെന്ന കഴിഞ്ഞ സെനറ്റ് യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം ഗവർണർ അംഗീകരിക്കാത്തതിനാൽ പ്രതിനിധിയെ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് എൽഡിഎഫ് അംഗങ്ങളുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ, പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അജണ്ടയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചേരുന്ന യോഗമായതിനാൽ യോഗം ചേർന്നാൽ പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിവരും. അതിനാലാണു ക്വാറം ഇല്ലാതാക്കിയത്. യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയവർ സർവകലാശാലയിൽ എത്തിയെങ്കിലും യോഗഹാളിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല.

യോഗം ചേർന്നാൽ എൽഡിഎഫ് അംഗങ്ങൾ മുൻ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങൾ പ്രതിനിധിയുടെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത്‌ അംഗീകരിക്കാൻ വിസി ബാധ്യസ്ഥനാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണു യോഗത്തിനു ക്വാറം ഇല്ലാതാക്കിയത്. ജൂലൈ 15ന് നടന്ന സെനറ്റ് യോഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത സേർച്ച് കമ്മിറ്റി പ്രതിനിധി ഓഗസ്റ്റ് നാലിനു സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു. പകരം ആളെ നിർദേശിക്കാത്തതിനാൽ സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയുടെ സ്ഥാനം ഒഴിച്ചിട്ട് സേർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് 5ന് ഗവർണർ ഉത്തരവിറക്കി. സേർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നും കമ്മിറ്റി റദ്ദാക്കണമെന്നുമുള്ള നിലപാട് ഓഗസ്റ്റ് 20ന് ചേർന്ന സെനറ്റ് യോഗം ഗവർണറെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഒക്ടോബർ 11ന് മുൻപ് പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നു ഗവർണർ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിസി യോഗം വിളിച്ചത്.

സേർച്ച്‌ കമ്മിറ്റിയിലേക്കുള്ള സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എംഎൽഎമാരായ എം.വിൻസെന്റ്, സി.ആർ. മഹേഷ്‌ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെനറ്റ് ഹാളിനു മുൻപിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും മൂന്നു തവണ സെനറ്റ് യോഗം ചേർന്നിട്ടും പ്രതിനിധിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലെ സേർച്ച്‌ കമ്മിറ്റിയോടു മേൽനടപടികൾ കൈകൊള്ളാൻ ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും. ക്വാറം തികയാതിരിക്കാൻ സെനറ്റ് യോഗത്തിൽനിന്നും വിട്ടുനിന്ന ഗവർണറുടെ പ്രതിനിധികളെ പിൻവലിക്കുന്നതും ഗവർണറുടെ പരിഗണനയിലാണ്. കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറുടെ കാലാവധി ഒക്ടോബർ 24ന് അവസാനിക്കും.

