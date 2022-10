രാഹുൽ, ഡി.കെ, കെ.സി പിന്നെയൊരു ബാലനും; റോഡിൽ പുഷ് അപ്പ് – വിഡിയോ

ബെംഗളൂരു∙ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ റോഡിൽ ഒരു ബാലനൊപ്പം പുഷ് അപ്പ് എടുത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. കർണാടക കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഡി.കെ ശിവകുമാറും കെ.സി വേണുഗോപാലും രാഹുലിനൊപ്പം പുഷ് അപ്പ് എടുക്കാൻ കൂടി. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

രാഹുലിന്റെ യാത്ര കർണാടകയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എല്ലായിടത്തും വൻ സ്വീകരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഡികെയുടെയും സിദ്ധരാമയ്യയുടെയും കൈപിടിച്ച് ഓടുന്ന രാഹുലിന്റെ വിഡിയോയും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

English Summary: 'Bharat Jodo Yatra': Rahul Gandhi Takes 'Push-Up Challenge' With Other Congress Leaders, Video Goes Viral