ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകൾ ‘വെളുപ്പിച്ചേ’ അടങ്ങൂ; കളർകോഡിൽ സാവകാശമില്ലെന്ന് സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകൾക്ക് ഏകീകൃത കളർകോഡ് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വീട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് സർക്കാർ. ഇക്കാര്യത്തിൽ സാവകാശം നൽകാനാവില്ലെന്ന് ബസ് ഉടമകളെ സർക്കാർ അറിയിച്ചു. തീരുമാനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി ആന്റണി രാജു അറിയിച്ചു. ബസ് ഉടമകൾ ഗതാഗതമന്ത്രിയെ കണ്ട് ചർച്ച നടത്തി. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പെയിന്റ് മാറ്റിയടിച്ച് സർവീസിന് ഇറക്കുന്നത് അപ്രായോഗികമാണെന്നു ബസ് ഉടമകൾ അറിയിച്ചു. വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉടൻ ഏറ്റെടുക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അടുത്ത് ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതു വരെ സാവകാശം വേണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കളർ കോഡ് ലംഘിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ റോഡിലിറങ്ങുന്നതു തടയുമെന്നു മന്ത്രി ആന്റണി രാജു തിങ്കളാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് ഉൾപ്പെടുന്ന കോൺട്രാക്ട് കാര്യേജ് വാഹനങ്ങൾക്കു വെള്ള നിറത്തിൽ വയലറ്റ് ലൈൻ ബോർഡറാണു വേണ്ടത്. മറ്റു നിറങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കളർ കോഡ് നടപ്പാക്കാൻ നേരത്തെ ഡിസംബർ വരെ സമയം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലത്തെ ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് ഇന്നു മുതൽ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

ജിപിഎസ് ഘടിപ്പിക്കാത്ത വാഹനങ്ങൾക്കും ഇന്നു മുതൽ സർവീസ് നടത്താനാവില്ല. അനധികൃത ലൈറ്റ്, ശബ്ദ സംവിധാനം, രൂപമാറ്റം തുടങ്ങിയവ വരുത്തുന്നതിനുള്ള പിഴ കേന്ദ്രനിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് 5000 രൂപയിൽനിന്നു 10,000 ആക്കി. ഓരോ രൂപമാറ്റത്തിനും 10,000 രൂപ വീതം പിഴ നൽകണം. ചട്ടലംഘനം നടത്തിയ ബസുകൾ ഇന്നു മുതൽ നിരത്തിൽ അനുവദിക്കരുതെന്നു ഹൈക്കോടതിയും കർശന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: Strict Norms Will be Implemented From today Onwards for Tourist Buses