‘ബാങ്കുകളെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ തകരുക രാജ്യം’; സാമ്പത്തിക നൊബേൽ: ഇന്ത്യയ്ക്കും പഠിക്കാം!

അമേരിക്ക ചരിത്രത്തോടു ചെയ്ത വലിയ തെറ്റിന്റെ കുറ്റസമ്മതം, ആ തെറ്റിൽനിന്നു പഠിച്ച പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടു പിന്നീട് നടത്തിയ പിടിച്ചുനിൽപ്; ഇത്തവണത്തെ നൊബേൽ സമ്മാനം ബെൻ എസ്. ബേണാങ്കെ, ഡഗ്ലസ് ഡബ്ല്യു. ഡയമണ്ട്, ഫിലിപ് എച്ച്. ഡിബ്‌വിഗ് എന്നീ മൂന്ന് അമേരിക്കൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രഞ്ജർക്കു ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് ചരിത്രത്തിലേക്കും വർത്തമാനകാലത്തിലേക്കും ഭാവിയിലേക്കുമെല്ലാം വിരൽചൂണ്ടുന്നു. 1930കൾ ലോകം കണ്ടതിൽച്ച് ഏറ്റവുംവലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കാണ് സാക്ഷ്യംവഹിച്ചത്. 1929ൽ അമേരിക്കയിൽതുടങ്ങി ലോകത്താകെ പടർന്ന വലിയ മാന്ദ്യം ലോകം ഇതുവരെ കണ്ടതിൽവച്ച് ഏറ്റവും വലുതായിരുന്നു. പിന്നീട്, 2008ലെ മാന്ദ്യത്തെയും തുടർന്ന് അടുത്തകാലത്ത് കോവിഡിനെത്തുടർന്ന് ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിക്കുന്നതിന് മുപ്പതുകളുടെ പാഠം സഹായിച്ചു. 1930കളിൽ അമേരിക്കൻ സർക്കാരും ഫെഡറൽ റിസർവും ചെയ്ത തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചും പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും നടത്തിയ പഠനങ്ങളാണ് നൊബേൽ സമ്മാനം ഈ മൂന്ന് അമേരിക്കക്കാരിലെത്തിച്ചത്. ബാങ്കുകളടക്കമുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ താങ്ങിനിർത്തുന്നതിലൂടെ പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം എന്നാണ് അവരുടെ പഠനങ്ങൾ ലോകത്തോടു പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ഇവരുടെ പഠനങ്ങളുടെ കാതൽ, അതിൽ വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്.....



∙ നൊബേൽ ജേതാക്കൾ

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ബെൻ. എസ്. ബേണാങ്കെ 2006 മുതൽ 2014 വരെ അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ തലവനായിരുന്നു. ഹാർവാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽനിന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടി. മസാച്ചുസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടെക്നോളജിയിൽനിന്ന് പിഎച്ച്ഡിയും കരസ്ഥമാക്കി. ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ ഗവർണറാകുന്നതിനു മുൻപ് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് ബുഷിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശക കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്നു. ബ്രൗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽനിന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ ഡഗ്ലസ് ഡയമണ്ട്, യേൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽനിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പിഎച്ച്ഡിയും കരസ്ഥമാക്കി.

ഹോങ്കോങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, മസാച്ചുസെറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ സ്ലോൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ബോൺ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിസിറ്റിങ് പ്രഫസറാണ്. നിലവിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഷിക്കാഗോയിലെ ബൂത്ത് ഓഫ് ബിസിനസിൽ പ്രഫസറാണ്. ഫിലിപ് ഡിബ്‍വിഗ് ഇൻഡ്യാന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽനിന്നു ബിരുദവും യേൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽനിന്ന് ബിരുദാനന്തരബിരുദവും എംഫിലും പിഎച്ച്ഡിയും കരസ്ഥമാക്കി. നിലവിൽ വാഷിങ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഓലിൻ ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ പ്രഫസറാണ്.

∙ ബാങ്കുകളും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും

ബാങ്കുകളുടെ തകർച്ച സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയ്ക്കും മാന്ദ്യത്തിനും വഴിവയ്ക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഴിവതും സർക്കാരുകളോ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളോ ഇടപെട്ടാണെങ്കിൽപോലും തകർച്ചകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന ഇവരുടെ പഠനങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തെ നൊബേൽ സമ്മാനങ്ങളിലേക്ക് ഇവരെ നയിച്ചത്. 1930കളിലെ വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ബെൻ ബേണാങ്കെയെ പുരസ്കാരത്തിന് പരിഗണിക്കാൻ കാരണം. 1929ൽ തുടങ്ങി 1939വരെ നീണ്ടുനിന്ന മാന്ദ്യം ലോകം ഇതുവരെ കണ്ടതിൽവച്ച് ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയതായിരുന്നു. ആ മാന്ദ്യകാലത്തെ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്ന് ലോകം പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങളാണ് ബേണാങ്കെ മുന്നോട്ടുവച്ചത്.

ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും അവയെ തകർച്ചയിൽനിന്നു സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതകളുമാണ് ഡഗ്ലസ് ഡയമണ്ടും ഫിലിപ് ഡിബ്‍വിഗും മുന്നോട്ടുവച്ചത്. 1983ൽ ഇവർ സംയുക്തമായി രചിച്ച ‘ഡയമണ്ട് ഡിബ്‍വിഗ് മോഡൽ’ എന്ന പുസ്തകം ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും അവയെ തകര്‍ച്ചയിൽനിന്ന് സംരക്ഷിച്ചുനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതകളുമെല്ലാം വിശദമാക്കുന്നു.1980കളിൽ ഈ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ 2008ലെ മാന്ദ്യത്തിന്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനും, കോവിഡിനു ശേഷമുള്ള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ രാജ്യങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്തെന്നും നൊബേൽ കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി.

∙ ലേമാൻ തകർച്ച കണ്ടുനിന്ന ബേണാങ്കെ

ബാങ്കുകളുടെ തകർച്ച സമ്പദ്‍വ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയ്ക്കു കാരണമാകുമെന്നും കഴിയുമെങ്കിൽ സർക്കാരുകളോ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകളോ ഇടപെട്ട് തകർച്ച ഒഴിവാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ ബേണാങ്കെ അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ ഗവർണറായിരുന്നപ്പോളാണ് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവുംവലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കുകളിലൊന്നായ ലേമാൻ ബ്രദേഴ്സ് തകർന്നതെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വൈരുധ്യം. പിന്നീട്, ഈ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ കമ്മിഷന്റെ മുൻപാകെ ബേണാങ്കെ കുറ്റസമ്മതവും നടത്തി. കടമെടുത്ത് വീടുകൾ വാങ്ങി കടക്കെണിയിലായവർക്ക് തിരിച്ചടവിനായി ഉയർന്ന പലിശയ്ക്ക് വീണ്ടും വായ്പകൾ നൽകുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് തനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നെന്നും, അമേരിക്കയിലെ ‘സബ്പ്രൈം മോർട്ട്ഗേജ് പ്രതിസന്ധി’യിൽ തനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ലെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റസമ്മതം.

ബെൻ എസ്. ബേണാങ്കെ (AFP).

2008 സെപ്റ്റംബർ 15ന് ആണ് ലേമാന്റെ തകർച്ച ലോകം അറിഞ്ഞത്. ധനകാര്യ സ്ഥാപനം പാപ്പർ സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയതതോടെ വിപണികൾ തകർന്നടിഞ്ഞു. എഐജി, സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്, ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക, ഫാനീ മേ എന്നിവയെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയുടെ ചൂടറിഞ്ഞു. ഗോൾഡ്മാൻ സാച്ചെസ്, മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി തുടങ്ങിയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർച്ചയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ ഫെഡറൽ റിസർവിന് രംഗത്തിറങ്ങേണ്ടിവന്നു. യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യൻ വിപണികളിലുമെല്ലാം ഓഹരിവിപണികൾ തകർന്നടിഞ്ഞു. നിക്ഷേപകരുടെ ശതകോടികൾ ഒലിച്ചുപോയി.

ലേമാൻ തകരുമെന്ന് തനിക്കറിയാമായിരുന്നെന്നും എന്നാൽ തടയാൻ ആവില്ലായിരുന്നെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയത്. ലേമാനെ സ്വാഭാവിക മരണത്തിനുവിടുക മാത്രമായിരുന്നു പോംവഴി. വായ്പ നൽകി പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചെങ്കിലും ഈടുനൽകാൻ അവർക്ക് ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈടില്ലാതെ വായ്പ നൽകാൻ ഫെഡറൽ റിസർവിന് കഴിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ബേണാങ്കെ പറഞ്ഞത്. തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞെങ്കിലും അമേരിക്കയിലെ പൊതുജനത്തിൽനിന്ന് മറച്ചുവച്ചത് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. 1930കളിലെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന് പക്ഷേ, 2008ലെ തകർച്ച കണ്ടുനിൽക്കേണ്ടിവന്നു. വിപണിയിലേക്ക് പണമൊഴുക്കിയും കൂടുതൽ ബാങ്കുകൾ തകരാതെ കാത്തും പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേട്ടമായും കരുതുന്നു.

∙ 1930കളിലെ വലിയ മാന്ദ്യം

1929 ഒക്ടോബറിലായിരുന്നു തുടക്കം. അമേരിക്കൻ ഓഹരി വിപണികൾ തകർന്നടിഞ്ഞു. ഓഹരി വിലകൾ മൂന്നിലൊന്നായി കുറഞ്ഞു. വ്യവസായിക ഉൽപാദനം നേർപകുതിയായി. അമേരിക്കയുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിൽ 30 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവുണ്ടായി. അമേരിക്കൻ ബാങ്കുകളിൽ പകുതിയും തകർന്നു. ജനസംഖ്യയിൽ മൂന്നിലൊന്നിനും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയുടെ തകർച്ച ലോകത്തെയാകെ ബാധിച്ചു.

അമേരിക്കൻ സർക്കാരിന്റെയും ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെയും തെറ്റായ നയങ്ങളാണ് തകർച്ചയ്ക്കു കാരണമായതെന്നാണ് 1980കളിൽ ബേണാങ്കെ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. സമ്പത്തിൽ ഏറിയ പങ്കും ഏതാനും ചിലരിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. അവർ ഊഹക്കച്ചവടങ്ങളിലും അമിത വിലയിൽ ഓഹരികൾ വാങ്ങാനും ചെലവിട്ടു. കമ്പനികൾ ആവശ്യത്തിലേറെ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു. ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണാതീതമായി. പിന്നീട്, കമ്പനികൾ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുതുടങ്ങിയതോടെ ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രിക്കാനായി ഇറക്കുമതിച്ചുങ്കം കൂട്ടി. അമേരിക്കയ്ക്ക് തിരിച്ചടി നൽകാനായി മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതിക്ക് നികുതി കൂട്ടി. ഇതോടെ അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ചുകൂട്ടിയ സാധനങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടന്നു.

ബെൻ എസ്. ബേണാങ്കെ (AFP).

ഫെഡറൽ റിസർവാകട്ടെ ഈ സമയത്തെല്ലാം കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ വികേന്ദ്രീകൃത സ്വഭാവമായിരുന്നു ഇതിനു കാരണം. കേന്ദ്ര സംവിധാനത്തിന് കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാൻ ആവുമായിരുന്നില്ല. സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ ഇഷ്ടംപോലെ നയങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് നടപ്പാക്കി. പലതും പാളി. 1939 വരെ നീണ്ടുനിന്ന വലിയസാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമായിരുന്നു ഫലം. 30കളിലെ തകർച്ചയുടെ കാരണങ്ങളും അത്തരമൊരു തകർച്ച ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ചുമാണ് ബേണാങ്കെ പഠനം നടത്തിയത്.

∙ ഡയമണ്ട്–ഡിബ്‍വിഗ് മോഡൽ

ബാങ്കുകളെ കരുത്തോടെ കാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ് ഡിബ്‍വിഗും ഡയമണ്ടും ചേർന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത്. അഥവാ ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് തകരുകയാണെങ്കിൽത്തന്നെ പൊതുഖജനാവിൽനിന്ന് പണം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽപോലും അവയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അവർ പറയുന്നു. വലിയ തകർച്ചകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇതാവശ്യമാണെന്ന വാദമാണ് അവർ മുൻപോട്ടുവച്ചത്. ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നിക്ഷേപകർക്ക് നിക്ഷേപത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വവും മെച്ചപ്പെട്ട പലിശയുമാണ് ആവശ്യം. വ്യവസായികൾക്കും മറ്റുമാകട്ടെ ദീർഘകാല വായ്പയും. ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച് ദീർഘകാല വായ്പകൾ ‍നൽകുന്നതാകണം ബാങ്കുകളുടെ നയമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. ചെറുകിട നിക്ഷേപകർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുമാകണം ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത്.

ഡഗ്ലസ് ഡബ്ല്യു. ഡയമണ്ട് (Image- AFP).

ഇത്തരം ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ സ്വരൂപിക്കുന്ന പണം വ്യവസായികൾക്ക് ദീർഘകാല വായ്പകൾ നൽകാനാണ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ, നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമായിരിക്കണമെന്നും വായ്പ നൽകുന്നത് തിരിച്ചടവിന് ശേഷിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കണമെന്നും അവർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ബാങ്കുകൾ പ്രതിസന്ധിയിലെന്നു കണ്ടാൽ തങ്ങളുടെ പണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ നിക്ഷേപകർ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം. അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപകർ ആരാദ്യം എന്ന മട്ടിലാകും ബാങ്കിലേക്ക് ഓടിയെത്തുക. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. കഴിവതും ബാങ്കുകളെ തകർച്ചയിലേക്ക് തള്ളിവിടാതെ പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാൻ പിന്തുണ നൽകുന്നത് വലിയ തകർച്ച ഒഴിവാക്കാൻ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നു.

∙ ഇന്ത്യയ്ക്കുമുണ്ട് പഠിക്കാൻ

ഇത്തവണത്തെ നൊബേൽ ജേതാക്കളുടെ പഠനങ്ങളിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കും പഠിക്കാൻ ഏറെയുണ്ട്. ബാങ്കുകളെ സംരക്ഷിച്ചുനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് മൂന്നുപേരും ഒരുപോലെ ഊന്നിപ്പറയുന്നത്. ഇന്ത്യ പക്ഷേ ഇത് പലപ്പോഴും വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിൽ ഒന്നായെ യെസ് ബാങ്കിനെ തകർച്ചയിൽനിന്നു കാത്തതുതന്നെ ഉദാഹരണം. രണ്ടുവർഷം മുൻപായിരുന്നു യെസ് ബാങ്കിന്റെ തകർച്ച. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ എസ്ബിഐയെ ആണ് അന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ രക്ഷകരായി ഇറക്കിയത്. യെസ് ബാങ്കിന്റെ 49% ഓഹരികൾ സ്വന്തമാക്കിയാണ് എസ്ബിഐ തങ്ങളുടെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ച് യെസ് ബാങ്കിന് കവചമൊരുക്കിയത്.

ഡഗ്ലസ് ഡബ്ല്യു. ഡയമണ്ട് (Image- AFP).

സാധാരണക്കാരന്റെ പണമെടുത്ത് സ്വകാര്യ ബാങ്കിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ അന്ന് പലരും എതിർത്തെങ്കിലും തുടർ തകർച്ചകൾക്കും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതിനുമാണ് അന്ന് രാജ്യം തടയിട്ടത്. 1930കളിലെ വലിയ മാന്ദ്യത്തിനു കാരണമായത് സമ്പത്ത് ചെറിയൊരു വിഭാഗത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചതാണെന്ന് നൊബേൽ ജേതാക്കളുടെ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. നിലവിൽ രാജ്യത്തെ അവസ്ഥയ്ക്കും ഏതാണ്ട് സമാന സ്വഭാവമുണ്ട്. ലോകത്തെ അതിസമ്പന്നരുടെ ഗണത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുമ്പോഴും സാധാരണ ജനത്തിന്റെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനത്തിൽ കാര്യമായ വർധന ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പണപ്പെരുപ്പമാകട്ടെ പിടിവിട്ട് മേൽപോട്ട് കുതിക്കുന്നു. വാങ്ങാനാളില്ലാത്ത ഉൽപാദന വർധനയാണ് 30കളിലെ തകർച്ചയക്ക് പ്രധാന കാരണമായത്.

അതിസമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ചാടിക്കയറുന്ന പല വ്യവസായികളുടെയും ആസ്തിയെക്കാൾ കൂടുതലോ അതിനൊപ്പമോ ആണ് വായ്പ. ബാങ്കുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ വ്യവസായികൾക്ക് വായ്പകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു വ്യവസായിയുടെ പ്രധാന ബിസിനസുകളിലൊന്നു തകർന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാനായെന്നു വരില്ല. ലേമാന്റെ തകർച്ചയെത്തുടർന്ന് മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ അമേരിക്കയും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും പണമിറക്കിയതുപോലെ ഇന്ത്യയും അത്തരമൊരു തകർച്ചയ്ക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടിവരും.

English Summary: 3 US-based economists given Nobel Prize for work on banks; A Lesson to Learn for India too