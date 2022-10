കൊച്ചി ∙ നരബലിക്കായി സ്ത്രീകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് എസ്‌യുവിയിൽ. ദുർമന്ത്രവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചി കടവന്ത്രയിൽനിന്നും കാലടിയിൽനിന്നുമാണു സ്ത്രീകളെ വശീകരിച്ചു തിരുവല്ലയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയത്. ഇവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ എസ്‌യുവി വാഹനം കടവന്ത്ര പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

കടവന്ത്ര സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ പൊന്നുരുന്നി പഞ്ചവടി കോളനിയിൽനിന്നു കാണാതായ പത്മം (52), കാലടി സ്വദേശിനി റോസിലി (50) എന്നിവരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ലോട്ടറി വിൽപനക്കാരാണ് ഇവർ. ഇരുവരെയും കൊന്ന് കഷ്‍ണങ്ങളാക്കി തിരുവല്ലയ്ക്കു സമീപം കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നു എന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്.

കേസിൽ തിരുവല്ല സ്വദേശി ഭഗവൽ സിങ്, ഭാര്യ ലൈല, സ്ത്രീകളെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ ഏജന്റ് മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്ന ഷിഹാബ് എന്നിവർ അറസ്റ്റിലായി. ഭഗവല്‍സിങ് തിരുമ്മുചികിത്സ നടത്തുന്ന ആളാണ്. സ്ത്രീകളെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടിയ സംഭവം നരബലിയാണെന്നു പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തില്‍ വ്യക്തമായതായി കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ എസ്.നാഗരാജു വ്യക്തമാക്കി.

