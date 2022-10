സോണിയ എന്റെ പേര് നിർദേശിച്ചിട്ടില്ല, ആരെയും പിന്തുണച്ചിട്ടുമില്ല: മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ

ലക്നൗ∙ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരിക്കലും സോണിയ ഗാന്ധി തന്നെ നിർദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ. താനൊരിക്കലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സോണിയ ഗാന്ധി വസതിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായുള്ള ആരോപണം ശക്തമായതിനു പിന്നാലെയാണ് വിശദീകരണവുമായി ഖർഗെ എത്തിയത്.

‘ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സോണിയ ഗാന്ധി എന്റെ പേര് നിർദേശിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഊഹാപോഹങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ആരും മത്സരിക്കാനില്ലെന്നും ഒരു സ്ഥാനാർഥിയെയും പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിക്കും സോണിയയ്ക്കും എനിക്കുമെതിരെ ചിലർ ഇല്ലാകഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്.’– മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ പറഞ്ഞു.

‘രാജ്യത്തെ സ്ഥിതി മോശമായതിനാൽ എനിക്ക് പോരാടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ജനാധിപത്യത്തിന് ഇടംനൽകാതെ നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണ്. സിബിഐ, ഇഡി പോലുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ദുർബലമാകുന്നു. അവർക്കെതിരെ പോരാടാൻ എനിക്ക് അധികാരം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്, പ്രതിനിധികളുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം തിരിഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത്.’– മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ പറഞ്ഞു.

English Summary: "Sonia Gandhi Suggesting My Name Is Rumour": M Kharge On Congress Polls