‘വെറും 20 വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നയാളാണ്’: അമിത് ഷായെക്കുറിച്ച് നിതീഷ്

പട്ന∙ വെറും 20 വർഷം മുൻപ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നവരുടെ കല്ലേറുകള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കുനേരെ ഒളിയമ്പെയ്താണ് നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പ്രസ്താവന. ഇന്നലെ ലോക്നായക് ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ (ജെപി) പ്രതിമ ജന്മനാടായ സാരൻ സിതാബ് ദിയാരയിൽ അനാഛാദനം ചെയ്ത് അമിത് ഷാ നിതീഷ് കുമാറിനെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ചോദിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടാണ് നിതീഷിന്റെ മറുപടി.

‘‘ആരുടെ പേരാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ജെപി എന്തിനാണ് നിലനിന്നതെന്നതിന്റെ ചെറിയൊരു അറിവുപോലുമുണ്ടോ? 1974ലെ ജെപിയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽനിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വെറും 20 വർഷങ്ങള്‍ക്കുമുൻപു മാത്രം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നു. എന്നെക്കുറിച്ച് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഡൽഹിയിലുള്ള എല്ലാ ഇംഗ്ലിഷ് പത്രങ്ങളിലും വന്നു. പക്ഷേ, ഞാനതു കാര്യമാക്കുന്നില്ല’’ – നിതീഷ് കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ബിഹാറിലെ ഭരണകക്ഷി നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിന്റെ മടിയിലിരുന്നാണ് ജെപിയുടെ നാമം ഉരുവിടുന്നതെന്നായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ പരിഹാസം. ജെപിയുടെ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്ന നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾ മറന്നു. എക്കാലവും അധികാരത്തോടു വിമുഖത പുലർത്തുകയും പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ചെയ്ത നേതാവാണ് ജെപി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ അധികാരക്കസേരയ്ക്കു വേണ്ടി അഞ്ചു തവണ ആദർശ മലക്കം മറിച്ചിൽ നടത്തിയെന്നും നിതീഷ് കുമാറിനെതിരെ അമിത് ഷാ ഒളിയമ്പെയ്തിരുന്നു. ജെപിയുടെ ആദർശങ്ങളുടെ യഥാർഥ പിന്മുറക്കാരനായ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ബിജെപിക്കും പിന്നിലാണ് ബിഹാർ ജനത അണിനിരക്കേണ്ടതെന്നും അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: 'His political career began just 20 years ago: Nitish's fresh salvo at Shah