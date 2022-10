അപകടം: പൊലീസ് ബസിനടിയിൽ ജീവനോടെ കത്തിയെരിഞ്ഞ് യുവാവ്; 3 മരണം– വിഡിയോ

പട്‌ന ∙ ബിഹാറിൽ പൊലീസ് ബസ് ബൈക്കുകളുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു മൂന്നു യുവാക്കൾ‌ തൽക്ഷണം മരിച്ചു. ദിയോരിയ ഗ്രാമത്തിൽ ചാപ്ര–സിവാൻ ഹൈവേയിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു ദാരുണ സംഭവം. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട യുവാക്കളിലൊരാൾ ബസിനടിയിൽ കുടുങ്ങുകയും അഗ്നിക്കിരയായി കൊല്ലപ്പെടുകയുമായിരുന്നു.

കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്‌ ഷാ പങ്കെടുത്ത, ജയ്പ്രകാശ് നാരായണന്റെ 120–ാം ജന്മവാർഷിക ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പൊലീസുകാരുമായി തിരികെ വരികയായിരുന്ന ബസാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്. ഇടിച്ചതിനു പിന്നാലെ അടിയിൽ കുരുങ്ങിയ ബൈക്കുകാരനുമായി ബസ് 90 മീറ്റർ മുന്നോട്ടുപോയി. ഇതിനിടെ, ബസിന്റെ ഇന്ധന ടാങ്കിൽ തീ പിടിക്കുകയും ബസും ബൈക്കും യുവാവും കത്തുകയും ചെയ്തു.

യുവാവ് ജീവനോടെ കത്തിയെരിയുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ബസിൽനിന്നും പൊലീസുകാർ വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങിയോടുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം ബസിനടിയിൽനിന്നും മറ്റു രണ്ടു പേരുടെ മൃതദേഹം റോഡ‍ിൽനിന്നും കണ്ടെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ രോഷാകുലരായ നാട്ടുകാർ പൊലീസ് ബസ് തകർത്തതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

