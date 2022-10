കോഴിക്കോട്∙ മന്ത്രവാദ ചികിത്സയുടെ പേരിൽ മോഷണം നടത്തിയതായി പരാതി. കോഴിക്കോട് പയ്യാളിയിലാണ് സംഭവം. മന്ത്രവാദത്തിനെത്തിയ കാസർകോട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷാഫിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. പയ്യോളി ആളിക്കലിൽ വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്നയാളാണ് പരാതിക്കാരൻ. പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ചാത്തൻസേവയിലൂടെയെന്നു വിശ്വസിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

മുഹമ്മദ് ഷാഫി

English Summary: Robbery in the Name of Blackmagic at Kozhikode