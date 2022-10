‘ആരെയും കൊല്ലും, രക്തം കാണുന്നതിൽ പേടിയില്ലെന്നും ഷാഫി പറഞ്ഞു; രക്ഷപ്പെട്ടത് ദൈവാനുഗ്രഹം’

കൊച്ചി∙ പൂജയിൽ പങ്കെടുത്താൽ പണം നൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി ഷാഫി നിരവധി സ്ത്രീകളെ സമീപിച്ചതിനു കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്ത്. പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു തന്നെ സമീപിച്ചതായി കൊച്ചി സ്വദേശിനിയാണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. തിരുവല്ലയിലെ ദമ്പതികള്‍ക്കു വേണ്ടി പൂജ നടത്തണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. ഇതിൽ സഹകരിച്ചാൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുമെന്നും ഷാഫി ഒരു ലക്ഷം രൂപയെടുത്ത ശേഷം അരലക്ഷം തനിക്ക് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞതായും യുവതി മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറ‍ഞ്ഞു.

കൊല്ലപ്പെട്ട പത്മയെയും റോസ്​ലിയെയും അടുത്തറിയാമെന്നു പറഞ്ഞ യുവതി, റോസ്‌ലിക്കു സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നതായും പറയുന്നു. റോസ്​ലിയെ തിരുവല്ലയിൽ കൊണ്ടുപോയി രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നു ഷാഫി പറഞ്ഞതായും യുവതി വ്യക്തമാക്കി. ആരെയും കൊല്ലുമെന്നും രക്തം കാണുന്നതിൽ പേടിയില്ലെന്നും ഷാഫി അവകാശപ്പെട്ടതായും രക്ഷപ്പെട്ടത് ദൈവാനുഗ്രഹമായി കരുതുന്നുവെന്നും യുവതി പറയുന്നു. ഡിണ്ടിഗൽ സ്വദേശിയായ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരിയെ ഷാഫി സമീപിച്ചതായി നേരത്തെ വാർത്ത പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

‘‘ഞങ്ങൾ ലോട്ടറി വിൽക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഷാഫി സമീപിക്കുന്നത്. ഈ ലോട്ടറി വിറ്റിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു. ... നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്തു പോയാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലൂടെ പല കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തുകൂട്ടി കാണിച്ചുതരും. അതു ചെയ്താൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ അവർ നമുക്കു തരും. അൻപതിനായിരം എനിക്കും ഒരു ലക്ഷം ഷാഫിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ എനിക്കുവേണ്ട, ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്നാണു മറുപടി കൊടുത്തത്.

കളമശേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരാളെ ചവിട്ടിക്കൊന്ന കേസ് ഇയാൾക്കെതിരെ ഉണ്ട്. റോസ്‌ലിയെന്ന റീന ചേച്ചിയുമായി എനിക്ക് അടുപ്പമുണ്ട്. പത്മക്കയുമായി നല്ല അടുപ്പമുണ്ട്. ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ തകർന്നുപോയി. റോസ്‌ലി ചേച്ചിയെ അവസാനമായി കാണുന്നത് നാല്– അഞ്ച് മാസം മുൻപാണ്. എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ വിവരവും കടവന്ത്ര പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോസ്‌ലിയെ തിരുവല്ലയിൽക്കൊണ്ടുപോയി രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നും ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിപ്പുള്ള വീട് വാങ്ങിക്കൊടുത്തുവെന്നുമായിരുന്നു ഷാഫി ഞങ്ങളോടു പറ‍ഞ്ഞത്. നിങ്ങളെയും രക്ഷപ്പെടുത്താം നീയും വാടി എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനും പല ചേച്ചിമാരും അയാളുടെ ചതിക്കുഴിയിൽ വീഴാതിരുന്നത് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. ‌‌

കോട്ടയം, തിരുവല്ല, ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്നീ മൂന്ന് സ്ഥലപ്പേരുകൾ ഷാഫി എപ്പോഴും പറയും. ഇവിടുള്ളവരോട് തിരുവല്ലയ്ക്കു പോകുന്ന കാര്യമാണ് കൂടുതലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതു കേട്ടപ്പോൾ ഷാഫിയെ സംശയം തോന്നിയിരുന്നു. ഷാഫിക്ക് കോയമ്പത്തൂരൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട്. കിലോകണക്കിന് കഞ്ചാവ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൻ ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറച്ചിൽ. ഞാനുൾപ്പെടെ പലർക്കും ഷാഫിയെ പേടിയാണ്. ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നയാളാണ് ഷാഫി. അയാളുടെ ഭാര്യയും മൂന്നു മക്കളും അയാൾക്കൊപ്പമുണ്ട്. അവർക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടാകും. അവരെയും കൊണ്ടുപോയി ചോദ്യം ചെയ്യണം’’ – യുവതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Elanthoor human sacrifice: Shafi offered money, if participated in puja, says Kochi native