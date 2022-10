ഐശ്വര്യലബ്ധിക്കെന്ന പേരിൽ പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂരിൽ നടന്ന, രണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ നരബലി കേരളത്തെ നടുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതാദ്യമായല്ല കേരളത്തിൽ നരബലി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നത്. 41 വർഷം മുൻപ് ഇടുക്കിയിലും നരബലി നടന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ആദ്യ നരബലിയും അതായിരുന്നു. നിധിക്കു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഒരു നരബലി. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മലയോര ഗ്രാമമായ രാമക്കൽമേട്ടിലെ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ചോരത്തുള്ളികളും ഇപ്പോഴും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല. നിധിക്കുവേണ്ടി സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതും മകളുടെ രോഗം മാറ്റാൻ സ്വന്തം മകനെ പിതാവു ബലിയർപ്പിച്ചതും ഇടുക്കി മറക്കാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മന്ത്രവാദവും കൂടിക്കുഴഞ്ഞ ഇടുക്കിയുടെ മണ്ണിൽ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ വീണ ചോരത്തുള്ളികൾക്ക് കണക്കില്ല. ഇടുക്കിയുടെ ഹൈറേഞ്ചുകളിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറുതിയില്ലാത്ത കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ചും...

∙ കേരളത്തിലെ ആദ്യനരബലി

നരബലി നടത്തിയാൽ കഷ്‌ടകാലമെല്ലാം തീരുമെന്നും നിധി കിട്ടുമെന്നുമുള്ള സ്വപ്‌നമാണ് അടിമാലി പനംകുട്ടിയിൽ മോഹനന്റെ ഭാര്യ സോഫിയയുടെ (18) കൊലപാതകത്തിനിടയാക്കിയത്. മോഹനന്റെ സഹോദരൻ ഉണ്ണി കണ്ട സ്വപ്‌നമാണ് കൊലയിലേക്കു നയിച്ചത്. അടിമാലി പനംകുട്ടി ചുരുളിപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ 1981 ഡിസംബറിലായിരുന്നു കൊല. സംഭവത്തിൽ മോഹനൻ ഉൾപ്പെടെ ആറു പേരെ അറസ്‌റ്റു ചെയ്‌തിരുന്നു. മോഹനനും പിതാവ് കറുപ്പനും ചേർന്ന് സോഫിയയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

കൊലപാതകംകൊണ്ടു തീർന്നില്ല, കടുംകൈ. ഭർത്താവ് മോഹനനും പിതാവ് കറുപ്പനും കൂടി സോഫിയയുടെ മൃതദേഹം തലകീഴായി കുഴിയിൽ കുത്തി നിർത്തി. നിധി ലഭിക്കാൻവേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. മുറി ചാണകം മെഴുകി വൃത്തിയാക്കി. സോഫിയയുടെ ശരീരത്തിൽ 26 കുത്തുകളേറ്റിരുന്നു. നരബലിക്കു വേണ്ടിയുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് കണ്ട് അയൽക്കാരിയാണ് വിവരം പൊലീസിലറിയിച്ചത്. സംഭവം അറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാരെ ആക്രമിക്കാനും വെട്ടിപ്പരുക്കേൽപ്പിക്കാനും മോഹനനും, പിതാവും ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും മൽപ്പിടുത്തത്തിലൂടെ പ്രതികളെ കീഴടക്കി.

∙ കുട്ടിയെ കുത്തിക്കീറി... കണ്ണു ചൂഴ്‌ന്നെടുത്തു!

പ്രേതബാധ മാറ്റാൻ പതിനാറുകാരനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത് 1983 ജൂലൈയിൽ. മുണ്ടിയെരുമ സ്‌കൂളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി റഹ്‌മത്തുകുട്ടിയെയാണു ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത്. കേസിൽ സഹോദരിയും പിതാവും മാതാവും ഉൾപ്പെടെ ആറു പേർ അറസ്‌റ്റിലായി. സഹോദരി സൈനബ, പിതാവ് ഹസൻ ഗനി, റഹ്‌മത്തുകുട്ടിയുടെ മാതാവ് കുലൂസ് ബീവി, പിതൃ സഹോദരൻ കുഞ്ഞുമോൻ, മകൻ ഷാജഹാൻ, പാർവതി എന്നിവരെയാണ് നെടുങ്കണ്ടം പൊലീസ് അറസ്‌റ്റു ചെയ്‌തത്.

റഹ്‌മത്തുകുട്ടിയുടെ സഹോദരിയുടെ മാനസിക വിഭ്രാന്തി മാറ്റാനെന്നതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു കൊലപാതകം. സമീപവാസിയായ പാർവതിയുടെ നിർദേശമായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നിൽ. കൊലപാതകം കൊണ്ടു തീർന്നില്ല, നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ റഹ്‌മത്തിന്റെ രണ്ടു കണ്ണുകളും ചൂഴ്‌ന്നെടുത്തു.

അവിചാരിതമായി എത്തിയ സമീപവാസികളാണ് റഹ്‌മത്തുകുട്ടി മുറിക്കുള്ളിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. തുടർന്ന് പൊലീസ് വീട്ടുകാരെ അറസ്‌റ്റു ചെയ്‌തു. കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവിനു കോടതി ശിക്ഷിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട്, ഹൈക്കോടതി ശിക്ഷ ഇളവു ചെയ്‌തു.

∙ നരബലിക്കു കൂട്ട് പിതാവും രണ്ടാനമ്മയും

പിതാവും രണ്ടാനമ്മയും ചേർന്നുസ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയെ മന്ത്രവാദികളുടെ ക്രൂരതയ്ക്കുവിട്ടു കൊടുത്തത് 1995ലായിരുന്നു. രാമക്കൽമേട്ടിലായിരുന്നു സംഭവം. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഉമ്മമ്മ പാളയത്തിൽ നിന്നെത്തിയ 6 മന്ത്രവാദികളെ പൊലീസ് പിടികൂടി. കുട്ടിക്ക് ശരീരമാസകലം ചൂരലു കൊണ്ടും കല്ലു കൊണ്ടും മർദനമേറ്റിരുന്നു.

∙ പശുവിനു പാലു കുറഞ്ഞാലും നരബലി

നിധിയുടെ പേരിലുള്ള കൊലപാതക ശ്രമം പിന്നെയും രാമക്കൽമേടിൽ അരങ്ങേറി. 2007 മാർച്ചിൽ. വീട്ടിലെ പാമ്പുശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ചിന്നമന്നൂരിൽ നിന്നുവന്ന രണ്ടു പേ,ർ സ്‌ഥലത്ത് നിധിയുണ്ടെന്നും ഇതു കൈക്കലാക്കാൻ നരബലി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ സമയത്ത് സമീപത്തെ വീട്ടുകാരൻ പശുവിന് പാലുകിട്ടുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞു മന്ത്രവാദികളെ സമീപിച്ചു. നരബലി നടത്തിയാൽ പശുവിന്റെ പാലു കൂടുമെന്നും നിധി കിട്ടുമെന്നും വീട്ടുകാരനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. നിധി ലഭിക്കാനായി ഒരു വീട്ടുകാരൻ സ്വന്തം മക്കളെ നരബലി നടത്താൻ മന്ത്രവാദികൾക്കു മുന്നിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ, അകന്ന ബന്ധത്തിലെ പെൺകുട്ടിയെയാണ് ഒരാൾ നരബലിക്കായി സജ്‌ജമാക്കിയത്. ബലിക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കിടെ ഇതുവഴി വന്ന രണ്ടു ചെറുപ്പക്കാർ വിവരം പൊലീസിലറിയിച്ചതോടെ നീക്കം പൊളിഞ്ഞു.

നിധി കിട്ടുമെന്നു വീട്ടുകാരെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് രണ്ടു ബാലൻമാരെ ബലി നൽകാനുള്ള തമിഴ്‌നാട്ടുകാരൻ ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ ശ്രമം നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞത് 2005 മാർച്ചിലാണ്. ലഹരിമരുന്നു നൽകി കുട്ടികളെ ബോധം കെടുത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു നരബലി നടത്താനൊരുങ്ങിയത്. നാട്ടുകാർ ഇതേക്കുറിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ബാലൻമാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ദുർമന്ത്രവാദി ഒരു മാസമായി ഈ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് പൂജകൾ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ ‘നന്നായി’ പെരുമാറിയതോടെ സ്ഥലംവിട്ട ഇയാൾ പിന്നീടൊരിക്കലും ഇടുക്കിയിൽ കാലുകുത്തിയിട്ടില്ല.

∙ ദുരൂഹതകളൊഴിയാതെ കമ്പകക്കാനം കൂട്ടക്കൊല

നരബലി മാത്രമല്ല, മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ അരുംകൊലകളും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ. അതിൽ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധമായിരുന്നു മന്ത്രവാദിയെയും ഭാര്യയെയും രണ്ടു മക്കളെയും വീടിനു സമീപത്തെ ചാണകക്കുഴിയിൽ കൊന്നു കുഴിച്ചുമൂടിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 2018 ജൂലൈ 29നായിരുന്നു സംഭവം പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്ത് വണ്ണപ്പുറം കമ്പകക്കാനത്ത് കാനാട്ട് വീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ (52), ഭാര്യ സുശീല (50), മകൻ അർജുൻ (18), മകൾ ആർഷ (21) എന്നിവരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2018 ജൂലൈ 29 നു രാത്രിയായിരുന്നു കൊലപാതകം. കൃഷ്ണനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും തലയ്ക്കടിച്ചും വെട്ടിയും കുത്തിയും കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ വീടിനു പിന്നിലെ ചാണകക്കുഴിയിൽ മൂടി. 2 ദിവസത്തിനു ശേഷമാണു സംഭവം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. 3500 രൂപയും 20 പവന്റെ സ്വർണവുമാണ് അന്നു പ്രതികൾ കവർന്നത്.

കൊല്ലപ്പെട്ട കൃഷ്ണൻ, ഭാര്യ സുശീല, മകൾ ആർഷ, മകൻ അർജുൻ.

ഏറെ വൈകാതെ കേസിലെ പ്രതികളെയെല്ലാം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 4 പ്രതികളാണു കുറ്റപത്രത്തിലുള്ളത്. കൊലപാതകത്തിന്റെ ആസൂത്രകനും കൃഷ്ണന്റെ ശിഷ്യനുമായ അടിമാലി കൊരങ്ങാട്ടി തേവർകുടിയിൽ അനീഷ്, സുഹൃത്ത് തൊടുപുഴ കാരിക്കോട് സാലിഭവനിൽ ലിബീഷ് ബാബു, തൊടുപുഴ ആനക്കൂട് ചാത്തൻമല ഇലവുങ്കൽ ശ്യാംപ്രസാദ്, മൂവാറ്റുപുഴ വെള്ളൂർക്കുന്ന് പട്ടരുമഠത്തിൽ സനീഷ് എന്നിവരാണ് 1 മുതൽ 4 വരെ പ്രതികൾ.

മന്ത്രവാദശക്തി സ്വന്തമാക്കാനാണു കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ. എന്നാൽ, വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളും പണവും കൈക്കലാക്കാനാണ് കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള കൂട്ടക്കൊല എന്നായിരുന്നു കുറ്റപത്രം.

സംഭവം നടന്ന് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ട ശേഷമാണു പൊലീസ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്. ഇക്കാരണത്താലും ഒട്ടേറെ പഴുതുകൾ ഉള്ളതിനാലും പ്രതികളെ കോടതി ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടിരുന്നു. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി തേവർകുടിയിൽ അനീഷിനെ കഴിഞ്ഞവർഷം വീട്ടിനുള്ളിൽ വിഷം ഉള്ളിൽച്ചെന്നു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കുറ്റപത്രം തയാറാക്കിയതിൽ പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതര വീഴ്ചകളുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ചിലരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പൊലീസ് ശ്രമിച്ചതായും ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു.

∙ ഒന്നിനു മേലൊന്നായ് നാലു പേർ!

റോഡിൽനിന്ന് അര കിലോമീറ്ററോളം അകലെ കൃഷിയിടത്തിനു നടുവിലാണു കൃഷ്ണന്റെ വീട്. രണ്ടു ദിവസമായി പാൽ വാങ്ങാൻ എത്താത്തതിനെ തുടർന്നു കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ അയൽവാസി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ശശി വീടിന്റെ സിറ്റൗട്ടിലും ഹാളിലും ചോരപ്പാടുകൾ കണ്ടു. കാളിയാർ പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ചാണകക്കുഴിയുടെ മണ്ണ് ഇളകിയതായി കണ്ടു. ഇവിടെ കിളച്ചു നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്കുമേൽ മറ്റൊരാൾ എന്ന നിലയിൽ അടുക്കിവച്ച നാലു മൃതദേഹങ്ങളും കണ്ടെടുത്തത്.

കമ്പകക്കാനത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട നാലു പേരുടെയും മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോൾ.

മന്ത്രവാദ, പൂജാദി ക്രിയകൾ നടത്തുന്ന കൃഷ്ണൻ കൃഷിക്കാരനാണ്. തൊടുപുഴ ഗവ. ബിഎഡ് കോളജിലെ ഒന്നാംവർഷ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു ആർഷ. അർജുൻ കഞ്ഞിക്കുഴി എസ്എൻ സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയുമായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിനായി അന്നത്തെ തൊടുപുഴ ഡിവൈഎസ്പി കെ.പി.ജോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നു സിഐമാർ ഉൾപ്പെടുന്ന 20 അംഗ സംഘം രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഐജിയായിരുന്ന വിജയ് സാക്കറെയും സ്ഥലത്തെത്തി. ജില്ലയിലെ അന്നത്തെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കേസിൽ നിരന്തരം ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്റലിജൻസിനു റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു.

∙ കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയത് മന്ത്രശക്തി സ്വന്തമാക്കാൻ?

മന്ത്രശക്തി സ്വന്തമാക്കുന്നതിനും താളിയോലകളും സ്വർണവും പണവും കവരുന്നതിനുമാണു കൃഷ്ണനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണു പൊലീസ് ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും ചില ഇടപെടലുകളെ തുടർന്ന്, പൊലീസ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വിഴുങ്ങി.

രാത്രി പന്ത്രണ്ടോടെയാണു ഷോക്ക് അബ്സോർബർ പൈപ്പു കൊണ്ടു തലയ്ക്കടിച്ചും കുത്തിയും ആക്രമണം നടത്തിയത്. തുടർന്നു ശരീരങ്ങൾ വീടിനുള്ളിലെ മുറിക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു. ഈ സമയം കൃഷ്ണനും മകനും ജീവനുണ്ടായിരുന്നു. പിറ്റേന്നു രാത്രിയും ഇരുവർക്കും ജീവനുണ്ടെന്നു കണ്ടതിനെത്തുടർന്നു ചുറ്റികയും കത്തിയും തൂമ്പയും ഉപയോഗിച്ച് തലയ്ക്കടിച്ചു. പിന്നീട് കൃഷ്ണനെയും അർജുനെയും കുഴിയിൽ വച്ചപ്പോഴും ജീവനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും തൂമ്പാക്കൈ കൊണ്ട് അനീഷ് ഇവരെ വീണ്ടും തലയ്ക്കടിച്ചുവെന്നും ലിബീഷ് മൊഴി നൽകി. സംഭവം നടന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് 20 വിരലടയാളങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ആറു വിരലടയാളങ്ങളാണു നിർണായകമായത്. നെടുങ്കണ്ടം, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ വിലപ്പെട്ട വിവരം പൊലീസിനു ലഭിച്ചു. കേസിലെ പ്രതികളായ ലിബീഷും അനീഷും ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. വീടിനോടു ചേർന്നു ബൈക്ക് റിപ്പയറിങ് സ്ഥാപന ഉടമയായിരുന്നു ലിബീഷ്.

∙ താളിയോല കൈവശമാക്കാൻ...

കമ്പകക്കാനം കൂട്ടക്കൊലയിലെ മുഖ്യ പ്രതിയായിരുന്ന അനീഷ് മന്ത്രവാദം പഠിക്കാനാണു കൃഷ്ണനെ സമീപിച്ചത്. തുടർന്ന് അനീഷിനെ കൃഷ്ണൻ ശിഷ്യനാക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ചില വിഷയങ്ങളുടെ പേരിൽ അനീഷും കൃഷ്ണനും അകന്നു. അനീഷ‌് സ്വയം ചെയ്ത മന്ത്രവാദങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനു പിന്നിൽ കൃഷ്ണന്റെ പൂജകളുടെയും മൂർത്തികളുടെയും ശക്തിയാണെന്നും അനീഷ് വിശ്വസിച്ചു. തുടർന്നാണു കൃഷ്ണനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ അനീഷ് പദ്ധതി തയാറാക്കിയത്. കൃഷ്ണന് 300 മൂർത്തികളുടെ ശക്തിയുണ്ടെന്നു വിശ്വസിച്ച അനീഷ് അയാളെ കൊലപ്പെടുത്തി വിലപ്പെട്ട താളിയോള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കവരാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. 15 വർഷത്തോളമായി അടുപ്പമുള്ള ലിബീഷിനെയും ഒപ്പം ചേർത്തു.

∙ കൂട്ടക്കൊലയുടെ തുടക്കം ഇങ്ങനെ...

വീട്ടിലെ ഫ്യൂസ് ഊരിയതിനു ശേഷം അനീഷും ലിബീഷും വീടിന്റെ പിൻവശത്തെ ആട്ടിൻകൂട്ടിനു സമീപം എത്തി. ആടുകളെ നന്നായി പരിപാലിക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ സ്വഭാവം ശരിക്കും അറിയാവുന്ന അനീഷ്, ആടിനെ തല്ലിയാൽ കരച്ചിൽ കേട്ടു കൃഷ്ണൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുൻപൊരിക്കൽ ആടിന് അസുഖം വന്നപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ വളരെ വിഷമിച്ചതായി അനീഷിന് അറിയാമായിരുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞാടിനെ അനീഷ് തലങ്ങും വിലങ്ങും തല്ലിയതോടെ കരച്ചിൽ കേട്ടു കൃഷ്ണൻ വീട്ടിൽ നിന്നു ടോർച്ചുമായി പിൻവശത്തെ വാതിൽ തുറന്നിറങ്ങി. അനീഷിനെ കണ്ട കൃഷ്ണൻ എന്താണു കാര്യമെന്നു തിരക്കിയതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ അനീഷ്, കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഷോക്ക് അബ്സോർബർ പൈപ്പുപയോഗിച്ചു കൃഷ്ണന്റെ തലയ്ക്കടിച്ചു വീഴ്ത്തി. പടികളിൽ തലയടിച്ചു കൃഷ്ണൻ വീണു.

ലിബീഷിനെ തെളിവെടുപ്പിനായി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ.

നിലവിളി കേട്ടു ഭാര്യ സുശീല എത്തിയപ്പോൾ അനീഷും ലിബീഷും ഇവരെയും അടിച്ചെങ്കിലും കൈകൊണ്ടു ചെറുത്തു. തുടർന്നു സുശീല ഉള്ളിലേക്കോടി. ഇവരെ തലയ്ക്കടിച്ചു വീഴ്ത്തി, വലിച്ചിഴച്ച് അടുക്കളയ്ക്കു സമീപമുള്ള മുറിയിലെത്തിച്ചു വീണ്ടും അടിച്ചുവീഴ്ത്തി. അമ്മയുടെ നിലവിളി കേട്ട്, കമ്പിവടിയുമായി ഓടിയെത്തിയ മകൾ ആർഷ, അനീഷിനെ അടിച്ചു. ശേഷം കൈവിരലിൽ ശക്തിയായി കടിച്ചു. അനീഷിന്റെ നഖം പറിഞ്ഞുപോയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അടുക്കളഭാഗത്തേക്കു വലിച്ചിഴച്ച് ആർഷയുടെ തലയ്ക്കടിച്ചു വീഴ്ത്തി. ഈ സമയം മറ്റൊരു മുറിയിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന മകൻ അർജുൻ ശബ്ദംകേട്ടു പുറത്തിറങ്ങി. മാനസിക ദൗർബല്യമുള്ള അർജുനെ അടിച്ചപ്പോൾ അകത്തേക്ക് ഓടി. തല്ലല്ലേയെന്നു പറഞ്ഞ് അർജുൻ യാചിച്ചെങ്കിലും അനീഷ് വിട്ടില്ല. തുടർന്നു വാക്കത്തി കൊണ്ടു കഴുത്തിൽ വെട്ടി.

കൃഷ്ണന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന കഠാര ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാവരെയും കുത്തി. തുടർന്ന് ഓരോ മുറികളിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കിടത്തിയ ശേഷം വീട്ടിലെ അലമാരകളും മേശകളും അരിച്ചുപെറുക്കി. 3500 രൂപയും കുറച്ച് ആഭരണങ്ങളും കിട്ടി. വീട്ടിലെ രക്തക്കറകൾ കഴുകി കളഞ്ഞശേഷം മുൻവശത്തെ മുറി അടച്ചു. പിൻവശത്തു കൂടിയാണു അനീഷും ലിബീഷും പുറത്തിറങ്ങിയത്. തുടർന്ന് ഇരുവരും ലിബീഷിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. അനീഷ് അടിമാലിയിലേക്കു പോയി. മൃതദേഹങ്ങൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപകടമാണെന്നും ഇവ മറവുചെയ്യണമെന്നും അനീഷ്, ലിബീഷിനോടു പറഞ്ഞു. പിറ്റേന്ന് രാത്രി 11ന് ഇരുവരും വീണ്ടും കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലെത്തി. മൃതദേഹങ്ങൾ കുഴിച്ചു മൂടുന്നതിനൊപ്പം വീട് ഒരിക്കൽക്കൂടി കഴുകുകയുമായിരുന്നു ഉദ്ദേശം.

∙ ജീവനോടെ കുഴിച്ചിട്ടു; വാരിയെല്ലുകൾ കുത്തിക്കീറി

പിറ്റേന്നു വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ ഹാൾ മുറിയിൽ അർജുൻ തലയിൽ കൈവച്ച് ഇരിക്കുന്നതു കണ്ട അനീഷ്, സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ചു തലയ്ക്കടിച്ചു. ഇതിനുശേഷം നാലുപേരുടെയും വാരിയെല്ലുകൾ കുത്തിക്കീറി. തുടർന്നു ചുറ്റിക കൊണ്ടു നാലുപേരുടെയും തലയ്ക്കടിച്ചു. മരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നാണു ലിബീഷിന്റെ മൊഴി. തുടർന്ന് ഓരോരുത്തരെയും വലിച്ചിഴച്ച് അനീഷും ലിബീഷും കൂടി, ആട്ടിൻ കൂട്ടിനു സമീപത്തെ ചാണക്കുഴിയിലെത്തിച്ച് ഒന്നിനുമീതെ ഒന്നായി വച്ചു.

പ്രതികളായ അനീഷും ലിബീഷും.

കുഴിയിലേക്കു വയ്ക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനും മകൻ അർജുനും ജീവനുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെ തൂമ്പാക്കൈ കൊണ്ട് ഇരുവരുടെയും തലയ്ക്കടിച്ചു മണ്ണിട്ടു മൂടി. ഒരിക്കൽക്കൂടി മുറി വൃത്തിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു അനീഷിന്റെ തീരുമാനം. ഇതിനായി അനീഷ്, ലിബീഷിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും ലിബീഷ് സമ്മതിക്കാത്തതിനാൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. കൃഷ്ണനെ മറവു ചെയ്യുന്നതിനു മു‍ൻപു കൃഷ്ണന്റെ കയ്യിൽക്കെട്ടിയിരുന്ന ചരടിലെ ഏലസ് അനീഷ് പൊട്ടിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതാക്കാനാണ് അനീഷ് ഇതു ചെയ്തതെന്നു പൊലീസിനു മൊഴിനൽകി.

ക‍ൃഷ്ണനും ഭാര്യയും കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന മുറിയിൽ പുസ്തകങ്ങളും പൂജ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ എഴുതിയ കടലാസുകളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നുവത്രേ. ഇതിനൊപ്പം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന താളിയോലകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അനീഷ് എത്തിയത്. കൊല നടത്തി കവരുന്ന പണവും ആഭരണങ്ങളിലും പാതി നൽകാമെന്നു അനീഷ്, ലിബീഷിനോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. ആറുമാസം മുൻപു കൃഷ്ണനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ അനീഷ് പദ്ധതിയിട്ട വിവരം ലിബീഷിനോടു പറഞ്ഞെങ്കിലും ലിബീഷ് വഴങ്ങിയില്ലെന്നും അനീഷിന്റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു.

∙ പൊലീസ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ കോഴിയെ അറുത്തു പൂജ

മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത വിവരമറിഞ്ഞു വ്യാഴാഴ്ച ലിബീഷ്, അനീഷിന്റെ അടിമാലിയിലെ വീട്ടിലെത്തി. പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അനീഷ് കോഴിയെ അറുത്തു പൂജ നടത്തി. അനീഷും ലിബീഷും തമ്മിൽ 15 വർഷത്തെ ബന്ധമുണ്ട്. അടിമാലിയിൽ ബോർവെൽ കമ്പനിയിൽ ഒരുമിച്ചു ജോലിചെയ്തിരുന്നു. കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കിടെ മന്ത്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനീഷും ലിബീഷും കമ്പകക്കാനത്തെ കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. അടിമാലിയിലുള്ള അനീഷിന്റെ സുഹൃത്തുമൊത്താണു ലിബീഷും അനീഷും കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ മദ്യപാനം പതിവായിരുന്നു. ഇതോടെ അടിമാലയിലെ അനീഷിന്റെ സുഹൃത്ത് ഇവരുമായുള്ള ചങ്ങാത്തം അവസാനിപ്പിച്ചു. കൊലപാതക വിവരങ്ങൾ പുറത്തായതോടെ, ഇയാളാണ് അനീഷിനെയും ലിബീഷിനെയും കുറിച്ചും ഇരുവരും കൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. വൈകാതെ ഇരുവരും പിടിയിലാകുകയും ചെയ്തു.

English Summary: The Unbelievable Crime History of 'Human Sacrifices' in Kerala's Idukki District