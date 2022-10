ദിമിത്രോവിനെയും ചന്ദ്രപ്പനെയും ‘മറന്ന’ കാനം; ‘സിപിഎം മുങ്ങാൻ പോകുന്നു, ഒപ്പം സിപിഐയും?’

സി.കെ. ചന്ദ്രപ്പന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. 1970കളുടെ മധ്യത്തിലാണ്. പാർലമെന്റ് അംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൽക്കത്തയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിലിരുന്ന് സിപിഐ മുഖപത്രമായ ‘ന്യൂ ഏജ്’ വായിക്കുകയായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിലിരുന്നയാൾ ഇടയ്ക്ക് ‘ന്യൂ ഏജ്’ വാങ്ങി മറിച്ച് നോക്കി ഇങ്ങനെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. ‘വിദ്യാർഥിയായിരിക്കെ ഞാനൊരു എഐഎസ്എഫ് പ്രവർത്തകനായിരുന്നു’. അന്നത്തെ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മിഷൻ ചെയർമാനായിരുന്ന പി.കെ. അയ്യങ്കാരായിരുന്നു അത്! ഈ ലേഖകന്റെ പിതാവും മലബാറിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും അറിയപ്പെടുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവുമായിരുന്ന കെ. മാധവൻ പറഞ്ഞ അനുഭവവും ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. 1940ൽ എകെജി വെല്ലൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ ചാടി അവശനായി ബാംഗ്ലൂരിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചത് പിൽക്കാലത്തെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ചന്ദ്രശേഖർ രാമനായിരുന്നു. സാക്ഷാൽ സർ സി.വി. രാമന്റെ മകൻ! തുടർന്ന് കാസർകോട്ടേയ്ക്ക് എത്തിച്ച എകെജിയുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല കെ. മാധവനായിരുന്നു. 1930 കളിലും 40 കളിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കപ്പൽ കയറിയ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഉൽപതിഷ്ണുക്കളായ ചെറുപ്പക്കാരിൽ പലരും തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് അടങ്ങാത്ത വിപ്ലവദാഹികളായിട്ടായിരുന്നു. ഇവരാരും ചാരുകസേര വിപ്ലവകാരികളായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് വർഗനിരാസത്തിലുടെ അടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങളുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് അവരിലൊരാളായി ജീവിച്ച് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ മണ്ണിൽ വേരോടിയ കരുത്തുറ്റ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചവരായിരുന്നു. ജ്യോതിബസു, ഭൂപേഷ് ഗുപ്ത, ഇന്ദ്രജിത് ഗുപ്ത, മോഹൻ കുമരമംഗലം, ബാരിസ്റ്റർ തങ്കമണി, മൊഹിത് സെൻ തുടങ്ങിയ പേരുകൾ ഉദാഹരണം.ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെയും അതിനകത്തെ ബൗദ്ധിക സാന്നിദ്ധ്യത്തെയും എങ്ങിനെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു എന്നറിയാൻ 1949ൽ കൽക്കത്ത തീസിസിന്റെ കാലത്ത് എഴുതിവെച്ച ഏതാനും വാക്കുകൾ മാത്രം മതി. തന്റെ സർക്കാരിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാരംഭിച്ച സായുധ കലാപത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ബ്യൂറോക്രസി പകച്ചുനിന്നപ്പോൾ നെഹ്റു ഫയലിൽ എഴുതി: ""It must be remembered that the general principles under lying the communist doctrine, that is the economic principles of social organisation, have been accepted by some of the 'best minds' of the age, and it does not help at all if second rate persons go about trying to combat them without even understanding them....'' (Under secretary's secret safe file, Govt. of Madras: 24/1949, T.N. Archives, Chennai) .പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയാൽ സ്വന്തം സർക്കാരിനെതിരെ കലാപമുയർത്തിയ കാലത്ത് പോലും മേൽരീതിയിൽ വിലയിരുത്തപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇന്ന് ജെഎൻയു വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ പാർട്ടി കേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവ് വരെയെത്തിയ ഒരു കനയ്യകുമാറിനെപോലും കൂടെ നിർത്താനാകുന്നില്ല! അത്ഭുതമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യധാര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളായ സിപിഐക്കും സിപിഎമ്മിനും 2024ലെ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ ദേശീയ പാർട്ടി അംഗീകാരവും ചിഹ്നവും നഷ്ടപ്പെടും.

സിപിഐയുടെ സംസ്ഥാന–ദേശീയ സമ്മേളനങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും അപഗ്രഥിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിന്റെ അവസാന ഖണ്ഡിക സിപിഐ കേരള സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്തെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. അതിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം.

∙ സിപിഐ–സിപിഎം: അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസമെവിടെയാണ്?

1925ലാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകൃതമാകുന്നത്. ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘടനയെന്ന വാദഗതിയുയർത്തിയെങ്കിലും ഹൈന്ദവരാഷ്ട്ര രൂപീകരണമെന്ന വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ അതേവർഷം ആർഎസ്എസ്സും ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ പിറവിയെടുത്തു. ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങളെ വിപ്ലവീകരിക്കുകയായിരുന്നു സിപിഐയുടെ രൂപീകരണ ഉദ്ദേശ്യമെങ്കിൽ, ഭാരതത്തിന്റെ ഭൂതകാലം സംബന്ധിച്ച് അശാസ്ത്രീയ ബോധ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെ വീർപ്പുമുട്ടലിൽ നിന്നായിരുന്നു ആർഎസ്എസ്സിന്റെ പിറവി. ആർഎസ്എസ് ഇന്ന് അവരുടെ പ്രഖ്യാപിത അജണ്ടയായ ഹിന്ദുരാഷ്ട്ര നിർമാണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അതിവേഗം അടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാകട്ടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അന്യം നിന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട് ആരംഭകാലം തൊട്ട് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ദേശീയ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നും അകലത്തായി? ഇതിനുള്ള ഉത്തരം 1920ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷനലിൽ എം.എൻ. റോയും ലെനിനും തമ്മിൽ നടന്ന വാദഗതികൾ തരും. എം.എൻ. റോയിയുടെ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ വാദങ്ങളെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് ലെനിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കോളനിവിരുദ്ധ സമരങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ്സിനോടും ഗാന്ധിജിയോടും യോജിച്ച് അണിനിരക്കണമെന്നായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ എം.എൻ. റോയിയുടെ വാദഗതികൾക്കായിരുന്നു മേൽകൈ. 1924ലെ ലെനിനിന്റെ ആകസ്മിക മരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോളിനിവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേർപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള കോളനി രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിശാബോധം നൽകാൻ ലെനിന് കഴിയുമായിരുന്നു.

1942ൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതും 1947ൽ യാഥാർഥ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിഷേധിക്കുകയും 1948ൽ കൽക്കത്ത തീസിസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നെഹ്റു സർക്കാരിനെ സായുധ സമരത്തിലൂടെ അട്ടിമറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ജനകീയ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിച്ചതുമെല്ലാം മേൽസൂചിപ്പിച്ച എം.എൻ. റോയിയുടെ ‘കൊളോണിയൽ തീസിസി’ന്റെ സ്വാധീനബലമായിട്ടായിരുന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായി ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പാളിച്ചയും ഇതായിരുന്നു. 1964ൽ സംഭവിച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിളർപ്പിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നത് അന്ധമായ കോൺഗ്രസ്സ് വിരുദ്ധ നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു.

∙ ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവം ജയിക്കാൻ വേണ്ടത്?

ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവം വിജയിക്കാൻ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ സന്ദേശവും ഒരു ജനതയുടെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ ഫലമായി സംഭവിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന്റെ വിപ്ലവവൽക്കരണവും മാത്രം പോരെന്ന തിരിച്ചറിവ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇല്ലാതെ പോയെന്ന് ചുരുക്കം. ചൈനയിൽ മാവോസേതൂങ്ങ് സൺയാത് സെന്നിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന പോലെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം മഹാത്മാഗാന്ധിയെ അംഗീകരിച്ച് യോജിച്ച സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിനിറങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ വിപ്ലവത്തിന്റെ കഥ മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ സിപിഐക്കകത്തുണ്ടായിരുന്നു. പി.സി. ജോഷി, എസ്.എ. ഡാങ്കെ, മൊഹിത്സെൻ തൊട്ട് രണ്ടാം തലമുറയിൽപ്പെട്ടിരുന്ന സി.കെ. ചന്ദ്രപ്പൻ വരെ.

സി.കെ. ചന്ദ്രപ്പൻ.

മേൽവിവരിച്ച രാഷ്ട്രീയ സമീപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിപിഐ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ 1969 മുതൽ 1977 വരെ കോൺഗ്രസിനോട് ‘ഐക്യവും സമരവും’ എന്ന രാഷ്ട്രീയ ലൈൻ സ്വീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയത്. സിപിഐ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളർച്ച നേടിയ കാലഘട്ടവും അത് തന്നെ. എന്നാൽ അടിയന്തിരാവസ്ഥയെ തുടർന്നുണ്ടായ താൽകാലിക തിരിച്ചടിയിൽ പതറിയ സിപിഐ ‘ദേശീയ ജനാധിപത്യ വിപ്ലവം’ എന്ന സ്വന്തം നയം തന്നെ

1978ൽ ബട്ടിൻഡ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സിൽ വച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച് ഫലത്തിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ മുന്നിൽ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വം അടിയറ വെക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്. കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പോലും അതിനായി ത്യജിച്ചു. സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ ഈ അടിയറവ് പറച്ചിലിനെ പരിഹസിച്ചായിരുന്നു ഒരിക്കൽ മൊഹിത് സെൻ ഒരു ചോദ്യമുയർത്തിയത്്: ‘‘ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളാകാം, പക്ഷെ, രണ്ട് സിപിഎം എന്തിന്?’’ എന്ന്. സിപിഐ എന്ന പ്രസ്ഥാനം തങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനവും സിപിഎമ്മുമായി അത് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം പോലും ഇന്ന് വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു.

സി. ദിവാകരൻ.

∙ കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും 2024ഉം

രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും മതനിരപേക്ഷ–ജനാധിപത്യ കെട്ടുറപ്പിനും മുഖ്യഭീഷണിയായി കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും ഇന്ന് കാണുന്നത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തീവ്രവലതുപക്ഷ വിഭാഗമായ ഹൈന്ദവ വർഗീയ ഫാഷിസത്തെയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്ര വ്യക്തതയുള്ള ഇടതുപക്ഷവും ഇന്നും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ പ്രസ്ഥാനമായ കോൺഗ്രസും യോജിച്ചാൽ അത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പുതുയുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും. വ്യക്തമായ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉരിത്തിരിയേണ്ടുന്ന അത്തരമൊരു സാധ്യതയെ കുറിച്ചാണ് സിപിഐ ഇന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. 2024 ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് മതനിരപേക്ഷ –ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി സംബന്ധിച്ച് അതീവ നിർണായകമാണെന്ന കാര്യം നിശ്ചയമാണ്. 2019ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വോട്ട് വിഹിതം കേവലം രണ്ട് ശതമാനവും കുറച്ചധികവും മാത്രമായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റേത് 20 ശതമാനവും. രണ്ട് ശതമാനക്കാർ ഇരുപത് ശതമാനം നേടിയ പ്രസ്ഥാനത്തെ നോക്കി ബിജെപിയെ നേരിടാൻ അവർക്ക് ത്രാണിയില്ലെന്ന് പറയുന്ന സിപിഎം കേരള ഘടകത്തിന്റെ വിചിത്രവാദം അതേപടി ആവർത്തിക്കുകയല്ല സിപിഐ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്.

1942ലും 1947ലും ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അവസരം 2024ലും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയായിരിക്കും ബുദ്ധി. സിപിഎം കേരള ഘടകം ഒഴിച്ച് സീതാറാം യച്ചൂരി ഉൾപ്പടെയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ഇടത് ബുദ്ധിജീവികൾ ഇത്തരമൊരു രാഷ്ട്രീയം സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ. 2019ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദ്വിഗ് വിജയ്സിങ്ങിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സീതാറാം യച്ചൂരി പറഞ്ഞത്, ‘‘രണ്ട് പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണിത്. മതനിരപേക്ഷത ഒരു വശത്ത്, തീവ്രമതദേശീയത മറുവശത്ത്’’ എന്നായിരുന്നു. യച്ചൂരിയുടെ മേൽപ്രസ്താവനയിലടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയം വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ എല്ലായിപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് വിരോധം മാത്രം ഉരുവിടുന്ന കേരളത്തിലെ മാർക്സിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബൾഗേറിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്ന ജോർജ്ജ് ദിമിത്രോവിനെ വായിക്കുകയാണ്.

വർഗീയ ഫാഷിസം അധികാരമുറപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഫാഷിസത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ എങ്ങിനെ ജനകീയ പ്രതിരോധ മുന്നണി സൃഷ്ടിക്കാമെന്നതിനുള്ള ഉത്തമ മാതൃകയാണ് യൂറോപ്പിൽ ഫാഷിസത്തിനെതിരെ ദിമിത്രോവ് 1940 കളിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണി.

കാനം രാജേന്ദ്രൻ.

∙ സിപിഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്ത്?

പതിവില്ലാത്ത വിധം ഇത്തവണത്തെ സിപിഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. പ്രത്യയശാസ്ത്ര ഭിന്നതയല്ല മറിച്ച് കേവലം മൂപ്പിളമതർക്കമായി അത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു. സിപിഐയുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് ഒട്ടം ചേർന്നതായില്ല എഴുപത്തിനാലുകാരും എൺപതുകാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം. ഇതിൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയവും ഫാഷിസ്റ്റ് ഭീഷണിയുമെല്ലാം തീർത്തും അവഗണിക്കപ്പെട്ടു. സമ്മേളനാന്തരം നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കാനം രാജേന്ദ്രൻ അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞത് ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സും ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറഞ്ഞുവരുന്നുവെന്നാണ്! ദിമിത്രോവിനെ വായിക്കാത്ത ആളല്ല കാനം രാജേന്ദ്രൻ. ദിമിത്രോവിനെ മാത്രമല്ല എസ്.എ. ഡാങ്കെയെയും സി.കെ. ചന്ദ്രപ്പനെ തന്നെയും മറന്ന കാനത്തെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത്.

സിപിഎം കേരള ഘടകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ദുർബ്ബലരായി നിൽക്കേണ്ടുന്ന പാർട്ടിയല്ല സിപിഐ. 1969ൽ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിലൂടെ കേരളത്തിൽ ജന്മിത്വം അവസാനിപ്പിച്ച, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം സംവരണ നയം നടപ്പിലാക്കിയ, ഭൂപരിഷ്കരണത്തെ തുടർന്നുള്ള കേരളത്തിന്റെ വികസന നയത്തിന് ദിശാബോധം നൽകി ‘കേരള മോഡൽ’ സംഭാവന ചെയ്ത, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വ്യക്തിശുദ്ധിക്കും, ആദർശശുദ്ധിക്കും ഒരുപോലെ പുകൾപെറ്റ പ്രസ്ഥാനമെന്ന പേരിലാണ് സിപിഐ ഇന്നലെവരെ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത്. ഇന്നതല്ല സ്ഥിതി.

കേരളത്തിൽ സിപിഎമ്മുമായുള്ള അകലം കുറച്ച് കുറച്ച് സ്വയം ഇല്ലാതാകേണ്ടുന്ന പാർട്ടിയുമല്ല സിപിഐ. ദേശീയ തലത്തിൽ ഫാഷിസ്റ്റ് മുന്നണിക്കായി യാഥാർഥ്യബോധത്തോടെ ശബ്ദമുയർത്തേണ്ടുന്ന പാർട്ടിയാണ് സിപിഐ. യാഥാർഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എളുപ്പം മുങ്ങിപ്പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കപ്പെടാനൊ, സ്വയം അതിന് തയാറാകാത്തിടത്തോളം കാലം, പറ്റാത്ത കപ്പലുകളാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും. അത്രമേൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ പ്രസക്തി വർത്തമാനകാല ഇന്ത്യയിൽ മേൽ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമുണ്ട്.

ഇക്കാര്യം രണ്ടു കൂട്ടരും സ്വയം തിരിച്ചറിയുക മാത്രമല്ല പരസ്പരം മനസിലാക്കുക കൂടി ചെയ്യുമോ എന്നത് പ്രസക്തമാണ്. ഇനിയുമതുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം അതിവിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സി.കെ. ചന്ദ്രപ്പൻ ഈ ലേഖകനോട് പറഞ്ഞത് പോലെ, ‘‘സിപിഎം മുങ്ങാൻ പോകുന്നു, ഒപ്പം സിപിഐയും’’ എന്നതാണ്. അന്ധമായ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ നിലപാടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സിപിഐക്ക് നൽകാനുള്ള സന്ദേശമെന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇന്ന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്.

ഡോ. അജയകുമാർ കോടോത്ത്.

(പ്രമുഖ ഗാന്ധിയൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് കെ. മാധവന്റെ പുത്രനാണ് ലേഖകൻ. അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തിപരം)

