ദിമിത്രോവിനെയും ചന്ദ്രപ്പനെയും ‘മറന്ന’ കാനം; ‘സിപിഎം മുങ്ങാൻ പോകുന്നു, ഒപ്പം സിപിഐയും?’

സി.കെ. ചന്ദ്രപ്പന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. 1970കളുടെ മധ്യത്തിലാണ്. പാർലമെന്റ് അംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൽക്കത്തയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിലിരുന്ന് സിപിഐ മുഖപത്രമായ ‘ന്യൂ ഏജ്’ വായിക്കുകയായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിലിരുന്നയാൾ ഇടയ്ക്ക് ‘ന്യൂ ഏജ്’ വാങ്ങി മറിച്ച് നോക്കി ഇങ്ങനെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. ‘വിദ്യാർഥിയായിരിക്കെ ഞാനൊരു എഐഎസ്എഫ് പ്രവർത്തകനായിരുന്നു’. അന്നത്തെ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മിഷൻ ചെയർമാനായിരുന്ന പി.കെ. അയ്യങ്കാരായിരുന്നു അത്! ഈ ലേഖകന്റെ പിതാവും മലബാറിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും അറിയപ്പെടുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവുമായിരുന്ന കെ. മാധവൻ പറഞ്ഞ അനുഭവവും ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. 1940ൽ എകെജി വെല്ലൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ ചാടി അവശനായി ബാംഗ്ലൂരിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചത് പിൽക്കാലത്തെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ചന്ദ്രശേഖർ രാമനായിരുന്നു. സാക്ഷാൽ സർ സി.വി. രാമന്റെ മകൻ! തുടർന്ന് കാസർകോട്ടേയ്ക്ക് എത്തിച്ച എകെജിയുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല കെ. മാധവനായിരുന്നു. 1930 കളിലും 40 കളിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് കപ്പൽ കയറിയ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഉൽപതിഷ്ണുക്കളായ ചെറുപ്പക്കാരിൽ പലരും തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത് അടങ്ങാത്ത വിപ്ലവദാഹികളായിട്ടായിരുന്നു. ഇവരാരും ചാരുകസേര വിപ്ലവകാരികളായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് വർഗനിരാസത്തിലുടെ അടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങളുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് അവരിലൊരാളായി ജീവിച്ച് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ മണ്ണിൽ വേരോടിയ കരുത്തുറ്റ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാൻ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചവരായിരുന്നു. ജ്യോതിബസു, ഭൂപേഷ് ഗുപ്ത, ഇന്ദ്രജിത് ഗുപ്ത, മോഹൻ കുമരമംഗലം, ബാരിസ്റ്റർ തങ്കമണി, മൊഹിത് സെൻ തുടങ്ങിയ പേരുകൾ ഉദാഹരണം.ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെയും അതിനകത്തെ ബൗദ്ധിക സാന്നിദ്ധ്യത്തെയും എങ്ങിനെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു എന്നറിയാൻ 1949ൽ കൽക്കത്ത തീസിസിന്റെ കാലത്ത് എഴുതിവെച്ച ഏതാനും വാക്കുകൾ മാത്രം മതി. തന്റെ സർക്കാരിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാരംഭിച്ച സായുധ കലാപത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ ബ്യൂറോക്രസി പകച്ചുനിന്നപ്പോൾ നെഹ്റു ഫയലിൽ എഴുതി: ""It must be remembered that the general principles under lying the communist doctrine, that is the economic principles of social organisation, have been accepted by some of the 'best minds' of the age, and it does not help at all if second rate persons go about trying to combat them without even understanding them....'' (Under secretary's secret safe file, Govt. of Madras: 24/1949, T.N. Archives, Chennai) .പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയാൽ സ്വന്തം സർക്കാരിനെതിരെ കലാപമുയർത്തിയ കാലത്ത് പോലും മേൽരീതിയിൽ വിലയിരുത്തപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഇന്ന് ജെഎൻയു വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ പാർട്ടി കേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവ് വരെയെത്തിയ ഒരു കനയ്യകുമാറിനെപോലും കൂടെ നിർത്താനാകുന്നില്ല! അത്ഭുതമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യധാര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളായ സിപിഐക്കും സിപിഎമ്മിനും 2024ലെ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെ ദേശീയ പാർട്ടി അംഗീകാരവും ചിഹ്നവും നഷ്ടപ്പെടും.