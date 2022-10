മുടി നീട്ടി വളർത്തി; പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിക്ക് ക്രൂരമർദനം: വിഡിയോ

കണ്ണൂർ∙ ശ്രീകണ്ഠാപുരം ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിക്ക് ക്രൂരമർദനം. ബ്ലാത്തൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സഹലിനാണ് ചെവിക്ക് പരുക്കേറ്റത്. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച്ച സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് സഹലിനെ ഒരു കൂട്ടം പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥികൾ വളഞ്ഞിട്ട് മർദിക്കുകയായിരുന്നു. മുടി നീട്ടി വളർത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു മർദനം.

ചെവി വേദനയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് മർദന വിവരം സഹൽ രക്ഷിതാക്കളോട് പറയുന്നത്. സഹലിന്റെ കുടുംബം ശ്രീകണ്ഠാപുരം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.



English Summary: Plus One student beaten up by seniors in Kannur