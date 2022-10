‘ഒറ്റയ്ക്ക്’ എങ്ങനെ ബിജെപിയെ തോൽപിക്കും അഖിലേഷ്?; ആ രണ്ട് യാദവർ ബാക്കിവച്ചത്...

2019–ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപ്, ഒന്നാം നരേന്ദ്ര മോദി മന്ത്രിസഭയുടെ അവസാന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം. സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി സ്ഥാപകനും മുൻ യുപി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മുലായം സിങ് യാദവ് അന്ന് ലോക്‌സഭയിലെ പ്രസംഗത്തിനിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ‘‘പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പാർലമെന്റ് നന്നായി നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി. ഈ പ്രധാനമന്ത്രി വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിപദത്തിലെത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു’’. മുലായത്തിന് നന്ദി പറയാനെന്നോണം മോദി തന്റെ കൈകൾ കൂപ്പുകയും ചെയ്തു. ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടങ്കം ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന നേതാക്കളിലൊരാളായ മുലായത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുലായം അന്തരിച്ച വാർത്ത പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെ മൂന്നു തവണയാണ് വിവിധ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പങ്കെടുത്ത വിവിധ പരിപാടികളില്‍ മുലായവുമായുള്ള ബന്ധം മോദി ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. മുലായവും മകൻ അഖിലേഷ് യാദവും അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷണം നേരിട്ടിരുന്നെങ്കിലും 2019–ൽ സിബിഐ ഇരുവർക്കും ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയിരുന്നു. മുലായം കടന്നു പോയതോടെ, മകന്റെ ചുമലിലാണ് സമാജ്‍വാദി പാര്‍ട്ടിയുടെ പൂർണ ചുമതല. നിലവിൽ 40 ശതമാനം വോട്ടുമായി അധികാരത്തിലുള്ള ബിജെപി സർക്കാരിനെ മറികടന്ന് 27 ശതമാനത്തോളം വോട്ടുള്ള എസ്പിയെ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുക എന്നതാണ് അഖിലേഷിനുള്ള മുന്നിലുള്ള ദൗത്യം. യാദവ സമുദായത്തിന്റെയും മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെയും പിന്തുണയാണ് എസ്പിക്കുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ഗോദയിലെ ‘ശക്തിമാൻ’ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എസ്പിക്കായി അവശേഷിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്.

ഇന്ന് സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി എന്നത് ബിഹാറിലെ ആർജെഡിയോ കർണാടകത്തിലെ ജെഡി(എസ്) പോലെയോ ഒരു പാർട്ടി മാത്രമാണെന്ന വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ, ഏറെ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ച ‘സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവ’ത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രങ്ങളായ പാർട്ടികളൊക്കെ ഇന്ന് കുടുംബ പാർട്ടികളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സാമൂഹിക മാറ്റത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങിയ മുന്നേറ്റം അഴിമതിയിലും കുടുംബവാഴ്ചയിലും തട്ടി നിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായരിൽ ഒരാൾതന്നെയായിരുന്നു മുലായം സിങ് യാദവ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തെ ‘പൂർണ വിപ്ലവ’ത്തിന്റെ പതാകവാഹകരിലൊരാളും ഒപ്പം സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹിക മുന്നേറ്റത്തെ സാധ്യമാക്കുന്നതിനു നേതൃത്വം നൽകിയ ആളുകളിലൊരാളും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നതിലും തർക്കമില്ല. ഒപ്പം, ഈ സാമൂഹിക മുന്നേറ്റത്തെ, പിന്നാക്ക രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെ കുടുംബ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിച്ചതിലും, അതിനെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാക്കി ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്യിച്ചതിലും ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനുള്ള അതേ പങ്ക് മുലായം സിങ്ങിനുമുണ്ട്, ദേവെഗൗഡയ്ക്കുമുണ്ട്. പരാജയപ്പെട്ട ആ സോഷ്യലിസ്റ്റ് മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമെന്നോണം നിതീഷ് കുമാറും ശരദ് യാദവും, പേരിൽ സോഷ്യലിസമുള്ള അസംഖ്യം പാർട്ടികളുമുണ്ട്. എങ്കിലും അവരിലൊക്കെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയർ ഇന്ത്യൻ ഹൃദയഭൂമിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ മാറ്റിത്തീർത്ത രണ്ട് യാദവന്മാർ തന്നെയാണ്– മുലായം സിങ് യാദവും ലാലു പ്രസാദ് യാദവും. ഇതിൽ മുലായം കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു.

സോഷ്യലിസ്റ്റ് മുന്നേറ്റ നാളുകളിൽ റാം മനോഹർ ലോഹ്യ, മുലായം സിങ് യാദവ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ. അഖിലേഷ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച ചിത്രം: twitter/yadavakhilesh

∙ ലാലുവും മുലായവും

ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിൽ ബ്രാഹ്മണരല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അധികാരം കൈയാളുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് റാം മനോഹർ ലോഹ്യ, ജയപ്രകാശ് നാരായൺ തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ അതികായരുടെ വരവോടെയാണ്. ഇവരുടെ ശിഷ്യരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായിരുന്നു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഇത്തരത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതും. ഇവരിൽ മിക്കവരും ഒബിസി നേതാക്കളായിരുന്നു എന്നതാണ്‌ ശ്രദ്ധേയം. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിമറിച്ച മണ്ഡൽ–കമണ്ഡൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ നേതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. യുപിയിൽ മുലായവും ബിഹാറിൽ ലാലു പ്രസാദും മുഖ്യമന്ത്രിമാരാകുന്നതും അധികം കാലവ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് എന്നു കാണാം.

എൽകെ അദ്വാനിയുടെ രഥയാത്ര ബിഹാറിലെ സമസ്തിപ്പൂരിൽ തടയുമ്പോൾ ലാലുവായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ബാബറി മസ്ജിദിനു മേൽ ഒരു പക്ഷി പോലും പറക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നേതാവാണ് മുലായം സിങ് യാദവ്. ലാലു മണ്ഡൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും കമണ്ഡലുമായി സന്ധിയില്ലായ്മ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. മുലായം പലപ്പോഴും വഴിമാറി നടന്നു. ഒരിക്കൽ യുപിയിൽ താൻ വേരോടെ പിഴുതെറിഞ്ഞ കോൺഗ്രസിനെ അവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായിച്ചു. ബാബറി മസ്‍ജിദ് പൊളിക്കാൻ മാർച്ച് ചെയ്ത കർസേവകർക്ക് നേരെ വെടിവയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട തീരുമാനത്തിൽ പിന്നീട് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. കൊണ്ടും കൊടുത്തും എപ്പോഴും തന്റെ പ്രസക്തി മുലായം നിലനിർത്തിയിരുന്നു. എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ മതേതരബോധത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നതിൽ മുലായം എന്ന പഴയ ഗുസ്തിക്കാരൻ കാണിച്ച മെയ്‍വഴക്കം പലപ്പോഴും പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടതു തന്നെയാണ്.

ജയപ്രകാശ് നാരായൺ (അഖിലേഷ് യാദവ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച ചിത്രം: twitter/yadavakhilesh)

∙ മതത്തെ ‘മനസ്സിലാക്കിയ’ മുലായം

സംയുക്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയായി 1967–ലാണ് മുലായം ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെത്തുന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഓരോ അവസരങ്ങളും കൃത്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി, കണക്കുകൂട്ടലോടെയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നേറിയത്. റാം മനോഹർ ലോഹ്യയുടെ ശിഷ്യനെങ്കിലും ജയപ്രകാശ് നാരായൺ തുടക്കമിട്ട വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഗുണഫലമെന്നോണമാണ് മുലായത്തെയും ലാലുവിനെയുമെല്ലാം കണക്കാക്കുന്നത്. 1967–ൽ ലോഹ്യ മരിച്ച വർഷം തന്നെയാണ് മുലായം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടത്തിലെ ആദ്യ പ്രധാന ജയം കരസ്ഥമാക്കുന്നതും. അതിനു മുൻപു തന്നെ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് കൂറുമാറി വന്ന ചൗധരി ചരൺ സിങ് ആ വർഷം യുപി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. 1969–ല്‍ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പക്ഷേ സംയുക്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന മുലായത്തിന് ചുവടുപിഴച്ചു. കോൺഗ്രസിലും ഈ സമയത്ത് കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു. പാർട്ടിയിലെ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ 1970–ൽ ചര‍ൺ സിങ് വീണ്ടും യുപി മുഖ്യമന്ത്രിയായി. കാറ്റ് എവിടേക്കെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ 1974–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപ് ചരൺ സിങ്ങിന്റെ ഭാരതീയ ക്രാന്തി ദളിലേക്ക് മുലായം എത്തി. യുപിയിലെ കർഷക നേതാവും ജാട്ട് വിഭാഗക്കാരനുമായ ചരൺ സിങ്ങുമായി മുലായം അടുക്കുന്നത് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്താണ്.

ദേശീയ തലത്തിൽ ചരൺ സിങ്ങിന്റെ കൂടി പിന്തുണയോടെ ഈ സമയത്ത് ജനതാ പാർട്ടിയും രൂപീകൃതമായിരുന്നു. ചരൺ സിങ്ങിന്റെ കൈയാൾ എന്ന നിലയിൽ മുലായത്തിനും അതിൽ പ്രധാന പങ്കുണ്ടായിരുന്നു. 1977–ൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ജനതാ പാർട്ടി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തി. പ്രധാനമന്ത്രിമോഹവുമായി ചരൺ സിങ് ഡൽഹിക്ക് പോകുമ്പോൾ യുപി മുഖ്യമന്ത്രി പദം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മുലായത്തെ നിരാശനാക്കി മറ്റൊരു അനുയായിയായ രാം നരേഷ് യാദവാണ് ആ സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. മുലായം ആ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു വകുപ്പിലൊതുങ്ങി. മൂന്നു വർഷം ആ വിധത്തിൽ പോയി. 1980–ൽ രാജ്യം ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് കണ്ടു. മുലായം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് കാലിടറി. അപ്പോഴേക്കും ജനതാ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം പാർട്ടിയെ ലോക് ദൾ എന്ന പേരിലേക്ക് ചരൺ സിങ് മാറ്റിയിരുന്നു. മുലായം ലോക് ദളിന്റെ എംഎൽസിയായി സഭയിലെത്തി.

ചരൺ സിങ് (ഫയൽ ചിത്രം)

മുലായം സിങ് യാദവെന്ന യഥാർഥ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ജനിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടം മുതലാണ്. എന്താണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയമെന്നും അതിൽ ജാതിക്കും മതത്തിനും മറ്റ് ഘടകങ്ങൾക്കുമെല്ലാമുള്ള പങ്ക് എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നും ഇത് രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നതും ഇവിടം മുതലാണ്. 1980 മുതൽ 82 വരെ, രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട, രാജ്പുത്തായ വി.പി സിങ് എന്ന കോൺഗ്രസുകാരൻ ആയിരുന്നു യുപി മുഖ്യമന്ത്രി. ഈ സമയത്താണ് ചമ്പലിലെ അടക്കം കൊള്ളക്കാരെ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലൂടെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള കൊള്ളക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നാക്കക്കാരായ കൊള്ളസംഘ നേതാക്കളെ കൊല്ലപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണെന്ന് ആരോപിച്ച് മുലായം വി.പി. സിങ്ങിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങി. തുടർന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വി.പി. സിങ് നിർബന്ധിതനായി. അപ്പോഴേക്കും യു.പി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്റേതായ ഇടം ഉറപ്പിക്കാൻ മുലായത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു.

പിന്നീട് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയ വി.പി.സിങ് കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് പുറത്തുപോവുകയും പ്രധാനമന്ത്രി പദം ഉൾപ്പെടെ വഹിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും യുപിയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അന്ത്യവും അതോടൊപ്പം ഉണ്ടായി. ഒരിക്കൽ യുപിയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖമായിരുന്ന വി.പി. സിങ് ജനതാ ദൾ നേതാവെന്ന നിലയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന മണ്ഡ‍ൽ കമ്മിഷൻ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒബിസി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 27 ശതമാനം സംവരണം മുലായം യുപിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്‌. യുപിയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അടിത്തറ മാന്തിയതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടെ നീക്കങ്ങളിലൊന്നു കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന അടിത്തറയായിരുന്ന മുന്നാക്ക ജാതി ഹിന്ദു വോട്ടർമാർക്ക് പകരം, മുലായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റു പിന്നാക്കക്കാർ (ഒബിസി) അധികാരത്തിലേക്കു വരുന്നതോടു കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ടുബാങ്കായ മേൽജാതി വോട്ടർമാർ ബിജെപിയിലേക്കും ദലിതർ ബിഎസ്പിയിലേക്കും മുസ്‌ലിംകൾ എസ്പിയിലേക്കും കൂടുമാറുകയും ചെയ്തു. കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന അടിത്തറയായിരുന്ന മുന്നാക്കജാതി ഹിന്ദു വോട്ടർമാർക്ക് പകരം മുലായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റു പിന്നാക്കക്കാർ (ഒബിസി) അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടു കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.

വി.പി സിങ് (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ ക്രാന്തി രഥയാത്രയിലൂടെ മുന്നോട്ട്...

1987-ൽ ചരൺ സിങ്ങിന്റെ മരണത്തോടെയാണ് ലോക്‌ദളിലെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത നേതാവായി മുലായം മാറുന്നത്. ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അയോധ്യ രാമജന്മ ഭൂമി പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ച സമയം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ഒരേ സമയം കോൺഗ്രസിനും ബിജെപിക്കും എതിരെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ മുലായം രംഗത്തെത്തി. 1988–ൽ നടത്തിയ ക്രാന്തി രഥയാത്ര മുലായത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറ ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ഒന്നാണ്. വി.പി സിങ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുകയും ജനതാദൾ രൂപീകൃതമാവുകയും ചെയ്തതോടെ കാറ്റു മാറി വീശുന്നത് മുലായവും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ലോക് ദളും അങ്ങനെ ജനതാ ദളിന്റെ ഭാഗമായി. 1989–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുലായം മത്സരിച്ചത് ജനതാ ദൾ സ്ഥാനാർഥിയായാണ്. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 421–ൽ 208 സീറ്റുമായി ദൾ ഭരണം പിടിക്കുകയും മുലായം മുഖ്യമന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ബിജെപി 57 സീറ്റും ബിഎസ്പി 13 സീറ്റും നേടി. പക്ഷേ ഈ സർക്കാര്‍‌ അധികനാൾ തികച്ചില്ല. ബിജെപി കേന്ദ്രത്തിലും യുപിയിലും പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതോടെ വി.പി. സിങ് സർക്കാർ താഴെപ്പോയി. ദൾ രണ്ടായി. മറ്റൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവായ ചന്ദ്രശഖറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയോടെ പുതിയ സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിൽ വന്നു. ദളിലെ പിളർപ്പിൽ മുലായം ചന്ദ്രശേഖറിനൊപ്പം നിന്നു, തന്റെ സർക്കാരിനെയും സംരക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതോടെ കേന്ദ്രത്തിലും യുപിയിലും സർ‌ക്കാരുകൾ താഴെ വീണു.

‌1991–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ സമാജ്‍വാദി ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയായാണ് മുലായം മത്സരിച്ചത്. എന്നാൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് മുലായത്തിന് സമാന്തരമായി ഉയർന്നു വന്ന പിന്നാക്കക്കാരനായ മറ്റൊരു നേതാവ്, കല്യാൺ സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 1991–ൽ ബിജെപി അധികാരം പിടിച്ചു. കല്യാൺ സിങ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഈ സമയത്താണ്, 1992 ഡിസംബർ ആറിന്, ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെടുന്നത്. മുലായത്തിന്റെ സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതും 1992–ൽ തന്നെയാണ്. ആ പാർട്ടിയുടെ അടിത്തറയാകട്ടെ, യാദവ–മുസ്‌ലിം സമുദായവും. എസ്പിയെ ഇന്നും താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഈ പിന്തുണയ്ക്കു പിന്നിലുള്ളതും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗധേയം തന്നെ നിർണയിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മാറിയ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു.

ശരത് പവാർ, ചന്ദ്രശേഖർ, മുലായം സിങ് യാദവ് (Photo by RAVEENDRAN / AFP)

എൽ.കെ അദ്വാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രഥയാത്ര അയോ‌ധ്യയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു 1990 ഒക്ടോബറിൽ. ആ മാസമൊടുവിൽ അയോധ്യയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടിയിരുന്ന അദ്വാനിയേയും കൂട്ടരേയും പക്ഷേ അന്നത്തെ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അദ്വാനിക്ക് അയോധ്യയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെടില്ലെന്ന് മുലായം പ്രസ്താവിച്ചു. 1990 ഒക്ടോബർ 30–ന് അയോധ്യയിൽ തടിച്ചു കൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് കർസേവകർ ബാബറി മസ്ജിദിന് നേർക്ക് നീങ്ങിയതോടെ പോലീസ് വെടിയുതിർത്തു. രണ്ടാമത്തെ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് നവംബർ രണ്ടിനാണ്. നിരോധനാജ്ഞ നിലവിലുണ്ടായിട്ടും തടിച്ചു കൂടിയ ആയിരക്കണക്കിന് കർസേവകരും പോലീസും ഏറ്റുമുട്ടി. പിന്നീടുണ്ടായ വെടിവയ്പിൽ 16 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് കണക്ക്. എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതലാണ് മരിച്ചവർ എന്നാണ് ബിജെപിയുടെ അവകാശവാദം. എന്തായാലും അയോധ്യ–രാമജന്മഭൂമി പ്രക്ഷോഭത്തിലെ നിർണായക സംഭവങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അദ്വാനിയുടെ അറസ്റ്റും അയോധ്യയിലെ വെടിവയ്പും. ഇതു രണ്ടും നടന്നതാകട്ടെ, സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ രണ്ട് യാദവ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ. അയോധ്യയിലെ വെടിവയ്പിനു പിന്നാലെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കള്‍ മുലായത്തിന് ‘മുല്ല മുലായം’ എന്ന പേരു ചാർത്തുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധനായി മുദ്ര കുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അന്ന് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കുന്നത് തടഞ്ഞതിലൂടെ തന്റെ ഭാവി വളർച്ചയ്ക്കുള്ള നിക്ഷേപവും കൂടിയാണ് മുലായം നടത്തിയത് (ഇത് അദ്ദേഹം പിന്നീട് തുറന്നു സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട്).

∙ എസ്‌പിയുടെ കൈപിടിച്ച്...

‌മുലായം 1992–ൽ രൂപീകരിച്ച സമാജ്‍വാദി പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വോട്ടുബാങ്ക് അതിനു ശേഷം യാദവ–മുസ്‌ലിം എന്നതായി മാറി. അതുവരെ കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മുസ്‌ലിം വോട്ടുകളാണ് ആ സംഭവത്തോടെ എസ്പിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. അന്നത്തെ വെടിവയ്പിൽ തനിക്ക് വേദനയുണ്ടെന്നും എന്നാൽ നിയമവാഴ്ച ഉറപ്പാക്കാൻ മുന്നിൽ മറ്റു വഴികളുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും മുലായം പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ‘അയോധ്യയിൽ കർസേവകർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കാൻ ഉത്തരവ് നൽകിയതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു’ എന്ന് 2016–ൽ മുലായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുസ്‌ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനായിരുന്നു ആ ഉത്തരവെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം നിലനിർത്താനും ഇന്ത്യയുടെ മതേതര സ്വഭാവത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും ആ തീരുമാനമെടുക്കാൻ താൻ നിർബന്ധിതനാവുകയായിരുന്നു എന്നും മുലായം പറഞ്ഞിരുന്നു. (ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം 2009–ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുമായി തെറ്റി രാഷ്ട്രീയ ക്രാന്തി പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച കല്യാൺ സിങ്ങിനെ മുലായം പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ഇതാകട്ടെ, എസ്പിയിൽ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. 2014–ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് കല്യാൺ സിങ് ബിജെപിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു).

കല്യാൺ സിങ് (ഫയൽ ചിത്രം)

ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടതോടെ യുപിയിലെ കല്യാൺ സിങ് മന്ത്രിസഭ ഉൾപ്പെടെ പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനം രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിലായി. അടുത്ത വർഷം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് മുലായത്തിന്റെ അടുത്ത പരീക്ഷണം നടക്കുന്നത്. കൻഷി റാമിന്റെയും മായാവതിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബിഎസ്പി അപ്പോഴേക്കും ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി വളർന്നിരുന്നു. 1993–ൽ എസ്പിയും ബിഎസ്പിയും ഒരുമിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടു, അധികാരത്തിലുമെത്തി. രണ്ടര വർഷം വീതം മുഖ്യമന്ത്രി പദമായിരുന്നു കരാർ. ഇതനുസരിച്ച് മുലായം മുഖ്യമന്ത്രിയായി. എന്നാൽ ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ക്രമേണ വഷളായി. ഒടുവിൽ തന്റെ എംഎൽഎമാരുമായി മായാവതി യോഗം ചേർന്ന സമയത്ത് എസ്പി പ്രവർത്തകർ ഗെസ്റ്റ് ഹൗസ് ആക്രമിച്ചതോടെ കൂട്ടുകക്ഷി സർക്കാരിന് അവസാനമായി. പിന്നീടാണ് മുലായത്തിന്റെ തട്ടകം ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറുന്നത്.

∙ കൈവിട്ടുപോയ പ്രധാനമന്ത്രിപദം

ഒന്നും കാണാതെയുള്ള ചാട്ടമായിരുന്നില്ല മുലായത്തിന്റേത്. 1996 ജൂൺ ഒന്നിന് ചുണ്ടിനും കപ്പിനും ഇടയിൽ എന്ന പോലെയാണ് മുലായത്തിൽനിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിപദം ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നതും ഈ പദവിയിലേക്ക് ‘പാവം കർഷകൻ’ ദേവെഗൗഡയെ കൊണ്ടു വരുന്നതും. ആ മന്ത്രിസഭയിലാണ് മുലായം ആദ്യമായി കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ദേവെഗൗഡയുടെയും ഐ.കെ. ഗുജ്റാളിന്റെയും മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത് മാത്രമാണ് മുലായം കേന്ദ്രത്തിൽ വഹിച്ച അധികാരം. എന്നാൽ‌ 2003–ൽ വീണ്ടും യുപി മുഖ്യമന്ത്രിയായത് ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ള കാലത്തോളം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ അടുത്തുനിന്നു കണ്ട ആള്‍ കൂടിയായിരുന്നു മുലായം. ഇന്ത്യ–അമേരിക്ക ആണവ കരാർ വിഷയത്തിൽ ഒന്നാം യുപിഎ സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ ഇടതുപക്ഷം പിന്‍വലിച്ചപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി പിന്തുണ എത്തിയത് മുലായത്തിന്റെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഒരുകാലത്ത് മുലായത്തിന്റെ വലംകൈ ആയിരുന്ന അമർ സിങ്ങായിരുന്നു ഈ നീക്കത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. മുലായത്തിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ അനധികൃത സ്വത്തു സമ്പാദന കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം എന്ന ഭീഷണിയുടെ പുറത്തായിരുന്നു ഈ പിന്തുണയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികൾ അടക്കം പറയുകയും ചെയ്തു.

അമർ സിങ് (ഫയൽ ചിത്രം)

മൂന്നാം വട്ടം മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ കൂടെക്കൂടിയ അമർ സിങ് തന്നെയായിരുന്നു സമാജ്‍വാദി പാർട്ടിയുടെയും മുലായത്തിന്റെയും ‘മാറ്റ’ങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചതും. അതുവരെ ഹിന്ദി ഭാഷയെ മാത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഇംഗ്ലിഷ് നിരോധിക്കണമെന്നു വരെ വാദിക്കുകയും ചെയ്ത ആളായിരുന്നു മുലായം. എന്നാല്‍ അമർ സിങ്ങിന്റെ കൂട്ടു ലഭിച്ചതോടെ സമാജ്‍വാദി പാർട്ടിയിൽ ബോളി‍വുഡ് താരങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി. വമ്പൻ വ്യവസായികൾ അടക്കമുള്ളവര്‍ സൗഹൃദത്തിലായി. ബിൽ ക്ലിന്റൺ വരെ ലക്നൗവിലെത്തി. സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് പകരം സെലിബ്രിറ്റി പാർട്ടി എന്നതായി എസ്പിയുടെ മുഖമുദ്ര. ഇത് നീണ്ടതാകട്ടെ, യാദവ കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ പടലപ്പിണക്കത്തിലേക്കാണ്. അമർ സിങ്ങിന്റെ സ്വാധീന വലയത്തിൽനിന്ന് മുലായത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് മകനും ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷനുമായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അഖിലേഷ് യാദവ് തന്നെയാണ്. ഒടുവിൽ അമർ സിങ്ങിനെ മുലായം കൈവിട്ടു. പിന്നീടും ‘നേതാജി’ക്കൊപ്പം അമർ സിങ് ചേർന്നെങ്കിലും പഴയ കാലത്തിന്റെ നിഴൽ മാത്രമായിരുന്നു അത്.

∙ അഖിലേഷിന്റെ വരവ്

2012–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് സൈക്കിളിൽ യുപി ചുറ്റി പാർട്ടിയെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ച് അഖിലേഷ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി. മുലായം പതിയെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധയൂന്നി. മുലായത്തിന്റെ അടുപ്പക്കാരായിരുന്ന മുതിർന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകരൊക്കെ പതിയെ പിന്നണിയിലേക്കു മാറി. പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുസ്‌ലിം മുഖമായിരുന്ന അസം ഖാനും അസംതൃപ്തനായി. അഖിലേഷിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ അവസാനകാലമാകുമ്പോഴേക്കും അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏറെ വഷളായിരുന്നു. അധികാര സമവാക്യത്തിൽ ഇളയ സഹോദരൻ ശിവ്പാൽ യാദവിനൊപ്പമായിരുന്നു മുലായം. എന്നാൽ അഖിലേഷ് പതിയെ പാർട്ടി പിടിച്ചെടുത്തു. കാര്യങ്ങൾ ഒതുങ്ങിയതു കണ്ടതോടെ മുലായവും അഖിലേഷിനെ പിന്തുണച്ചു.

മുലായം സിങ് യാദവ്, അഖിലേഷ് യാദവ് (PTI Photo/Nand Kumar)

അതേ സമയം, 2017–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബിജെപിയുടെ രണ്ടാം വരവ് കൂടിയായിരുന്നു. അതുവരെ ഒബിസി–മുസ്‌ലിം വോട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജയിച്ചിരുന്ന സമാജ്‍വാദി പാർട്ടിയിലേക്ക് ഒബിസിയിലെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളെയും താക്കൂർ വിഭാഗക്കാരെയൊക്കെ കൊണ്ടു വരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നും ഫലവത്തായില്ല. യാദവർ ഒഴിച്ചുള്ള ഒബിസി വിഭാഗങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കി വലിയ ഒബിസി ‘മുന്നണി’ തന്നെ കെട്ടിപ്പടുത്ത ബിജെപി തന്ത്രം വിജയിച്ചു. ഒപ്പം, തകർന്നു തുടങ്ങിയ ബിഎസ്പിയിൽ‌നിന്നുള്ള ദലിത് വോട്ടുകളും കൂടി ഒഴുകിയതോടെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തി. 2022–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും സ്ഥിതി മറിച്ചായില്ല. യാദവ വോട്ടുകളിലേക്കും ഒരു വിഭാഗം മുസ്‌ലിം വോട്ടുകളിലേക്കും മാത്രം എസ്പിയെ ഒതുക്കി ബിജെപി വൻ വിജയം വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു. അഖിലേഷിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ യോഗങ്ങൾക്ക് വൻതോതിൽ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും വോട്ടായി മാറിയുമില്ല.

∙ യുപിക്കൊരു ‘ബിഹാർ മാതൃക’!

യുപിയിൽ ബിജെപി നടത്തിയ ഈ ‘യാദവ ഇതര’ പിന്നാക്ക സഖ്യത്തിന്റെ വേറൊരു പതിപ്പ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ബിഹാറിൽ നടപ്പായിട്ടുണ്ട്. ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാനമായ യാദവ–മുസ്‌ലിം വോട്ടുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർജെഡി) എന്ന പാർട്ടി അധികാരം പിടിച്ചപ്പോഴാണ് പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളുടെ വിശാലമായ കൂട്ടായ്മ ഒരുക്കി നിതീഷ് കുമാർ എന്ന മറ്റൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് കാല നേതാവ് ബിഹാറിൽ ചുവടുറപ്പിക്കുന്നത്. ആർജെഡിയുടെ വോട്ടർമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്നും യാദവരും മുസ്‌ലിംകളുമാണ്. ഇതാകട്ടെ ജനസംഖ്യയുടെ 30 ശതമാനമാണ്. എന്നാൽ ബിഹാറിൽ മൂന്നു ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന ഒബിസി സമുദായമായ കുർമി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളയാളാണ് നിതീഷ് കുമാർ. 1990-കള്‍ക്ക് ശേഷം ബിഹാറിലെ പട്ടികജാതിക്കാർ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായെങ്കിലും യാദവ സമുദായത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മ വലിയ പ്രശ്നമായതോടെയാണ് അവർ അകലുന്നത്. ഇതാണ് നിതീഷ് കുമാർ അവസരമാക്കിയത്.

2007–ൽ രണ്ടാം വട്ടം മുഖ്യമന്ത്രിയായി രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം മഹാദലിത് എന്ന സങ്കൽപം ബിഹാറിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിതീഷ് കുമാറാണ്. ദലിത് സമുദായത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കക്കാരെ ഉദ്ധരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതിനു പിന്നിൽ. അതുവരെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ദലിത് സമുദായം പാസ്വാൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അവരുടെ ഉറച്ച നേതാവായിരുന്നു രാം വിലാസ് പാസ്വാൻ എന്നതുകാണ്ട് ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണ കിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തമായതോടെ അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന മഹാദലിത് കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കുകയും അതുപ്രകാരം പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട 21 സമുദായങ്ങളെ ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അഞ്ചു ശതമാനം വരുന്ന പാസ്വാൻ സമുദയത്തെ മാത്രം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. 12–13 ശതമാനം വരുന്ന മഹാദലിത് സമുദായം കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി നിതീഷിനൊപ്പം അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഈ വോട്ടുബാങ്കാണ് ബിഹാറിൽ‌ ബിജെപിയും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.

മുലായം മകനെ നേരത്തേ പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ചെങ്കില്‍, കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണക്കേസിലടക്കം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ലാലു ജയിലിൽ ആയതോടെയാണ് മകൻ തേജസ്വി യാദവ് ആർജെഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഇന്ന് ബിഹാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാക്കി ആർജെഡിയെ മാറ്റാൻ തേജസ്വിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബിജെപി വിട്ടുവന്ന നിതീഷ് കുമാറിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിലെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമാണ് തേജസ്വി. എന്നാൽ കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത പുത്രൻ തേജ് പ്രതാപ് യാദവിന്റെ ചെയ്തികൾ പാർട്ടിക്കും നേതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ തലവേദനയാകുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗവും അത്ര സന്തുഷ്ടമായല്ല സമാപിച്ചത്. ജയിലിലും പുറത്തുമായി കഴിയുന്ന ലാലു വിവിധ രോഗങ്ങളുടെ പിടിയിലാണ്. ഇനിയൊരു ഇന്നിങ്സിനു കൂടി ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കെല്‍പ്പില്ലെന്നാണു വിവരം. മക്കൾ അധികാരം കൈയാളുന്നതും നിലനിൽപ്പിനായി പൊരുതുന്നതും കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക മാത്രമാണ് ഇനി വഴി. കുറേക്കാലമായി മുലായം അഖിലേഷിൽ കണ്ടിരുന്ന അതേ സ്ഥിതി. എങ്കിലും നിരന്തരമായി രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതകൾ ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ തേടിയിരുന്നു.

മുലായം സിങ് യാദവ്, നിതീഷ് കുമാർ, ശരത് യാദവ്, ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് (PTI Photo/Nand Kumar)

2014–ൽ വമ്പൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെ പഴയ ജനതാ പാർട്ടി കുടുംബത്തിലെ നേതാക്കൾ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. മോദി എൻഡിഎയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാകുന്നതിനോട് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് നിതീഷ് കുമാർ എൻഡിഎ ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച സമയവുമായിരുന്നു അത്. ജെഡി(യു)വിൽ നിന്ന് നിതീഷ് കുമാറിനു പുറമെ പാർട്ടി സ്ഥാപകാംഗം ശരദ് യാദവ്, ആർജെ‍ഡിയിൽ നിന്ന് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്, എസ്പിയിൽ നിന്ന് മുലായം, ജെഡി(എസി)ന്റെ ദേവെഗൗ‍ഡ, ഐഎൻഎൽഡിയുടെ ഓം പ്രകാശ് ചൗട്ടാല തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു അന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം. ജനതാ പരിവാർ എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മുലായം നേതൃത്വം നൽകട്ടെ എന്നായിരുന്നു പൊതുവായ തീരുമാനം. പുതിയ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് സമാജ്‌വാദി ജനതാദൾ എന്ന് പേരു നൽകാനും എസ്പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമായ സൈക്കിൾ മുന്നണിയുടെ ചിഹ്നമാക്കാനും തത്വത്തിൽ ധാരണയായിരുന്നു. ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം എന്നായിരുന്നു നേതാക്കൾ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷം, 2015ൽ, നടന്ന ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ പോലും ഈ കൂട്ടായ്മ നിലനിന്നില്ല. മുലായത്തിന്റെ എസ്പി ബിഹാറിൽ പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ചു. അതേ സമയം, പഴയ ശത്രുത മറന്ന് ബിജെപിക്കെതിരെ സഖ്യം തീരുമാനിച്ച ജെഡി(യു)–ആർജെഡി–കോൺഗ്രസ് സഖ്യം വമ്പൻ വിജയം നേടി അധികാരം പിടിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് അധികം മുന്നോട്ടു പോയില്ല. കേവലം രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനുള്ളിൽ നിതീഷ്, 1996 മുതലുള്ള സഖ്യകക്ഷിയായ ബിജെപി സഖ്യത്തിലേക്ക് തിരികെ പോയി. അവിടെനിന്നാണ് വീണ്ടും ആർജെഡി സഖ്യത്തിലേക്ക് അടുത്തിടെ മടങ്ങിവന്നത്.

യുപിയിൽ എസ്പിയും ബിഹാറിൽ ആർജെഡിയും അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ പൊതുവെ ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടാറുണ്ടെന്ന് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു പറച്ചിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ‘ജംഗിൾരാജ്’ എന്ന പേര് അത്ര പുതുമയും അല്ലായിരുന്നു. യാദവ സമുദായത്തിന്റെ അപ്രമാദിത്തം എന്നതാണ് ഈ രണ്ടു പാർട്ടികളും അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ, ഇരു പാർട്ടികളും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരെ തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം നിർത്തുന്നു എന്ന പഴിയും ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നും സാധാരണ കാണുന്നതു പോലെയുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാണ് ഈ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കൾ വിശദീകരിക്കാറുള്ളത്. ചമ്പൽക്കാടുകളിൽനിന്ന് വെളിയിൽ വന്ന് ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചതിനു ശേഷം ഫൂലൻ ദേവി പ്രവർത്തിച്ചതും എംപി ആയതും സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതും സമാജ്‍വാദി പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായാണ്, മറ്റേതെങ്കിലും ‘ദേശീയ പാർട്ടി’യുടെ ലേബലിൽ അല്ല എന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.

