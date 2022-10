ചേർത്തല∙ കടക്കരപ്പള്ളിയിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ 6 പേർ വിഷക്കായ കഴിച്ചു. കടക്കരപ്പള്ളി 12 വാർഡ് തൈക്കൽ പടിഞ്ഞാറെ വീട്ടിൽ ജിജോ, ജിജോയുടെ അമ്മ കുട്ടമ്മ, അമ്മയുടെ ചേച്ചി തങ്കമ്മ, ഭാര്യ സുമ, മക്കളായ അനു, അമേയ എന്നിവരാണ് വിഷക്കായ കഴിച്ചത്. ചേർത്തല ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച ഇവരെ പിന്നീട് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.

English Summary: Six members of a family consumed poison in Cherthala.