പ്രണയാഭ്യർഥന നിരസിച്ചതിന് വീട്ടിൽ കയറി യുവതിയെയും അമ്മയെയും വെട്ടിയ യുവാവ് പിടിയിൽ

കണ്ണൂർ ∙ പ്രണയാഭ്യർഥന നിരസിച്ചതിന് അമ്മയെയും മകളെയും വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിയ യുവാവ് പൊലീസ് പിടിയിൽ. തലശേരി ഉസംമൊട്ട സ്വദേശി ഇന്ദുലേഖയ്ക്കും മകൾ പൂജയ്ക്കുമാണ് ഇന്നലെ രാത്രി വെട്ടേറ്റത്. രണ്ടു പേരെയും തലശേരി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരെ ആക്രമിച്ച ചെറുകല്ലായി സ്വദേശി ജിനേഷ് ബാബുവാണ് പിടിയിലായത്.



ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഏഴരയോടെ വീട്ടിലെത്തിയ പ്രതി വായപൊത്തി കഴുത്തറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. മകള്‍ പൂജയെ വെട്ടിയതിനുശേഷം തടയാനെത്തിയ ഇന്ദുലേഖയെ വെട്ടുകയായിരുന്നു. മൽപിടിത്തത്തിനിടെയാണ് വെട്ടേറ്റതെന്ന് ഇന്ദുലേഖ പറഞ്ഞു.

English Summary: Youth held for attack on woman and her daughter in Kannur