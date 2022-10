‘രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഏകാധിപത്യം; അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ’

പട്ന ∙ രാജ്യത്തെ അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നു ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവ്. ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ ശിഷ്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾ മറന്നുവെന്ന അമിത് ഷായുടെ ആക്ഷേപത്തോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു തേജസ്വി.



ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഏകാധിപത്യത്തിനാണു രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതെന്നു തേജസ്വി പറഞ്ഞു. ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ ആദർശങ്ങളുമായി ബിജെപിക്ക് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധരായ ബിജെപി, ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ ജന്മസ്ഥലമായ സിതാബ് ദിയാരയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ അമിത് ഷാ പ്രസംഗിച്ചതിന് അമിത പ്രാധാന്യം കൽപിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും തേജസ്വി പറഞ്ഞു. ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണകൂടമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണത്തിൽ ജനാധിപത്യം എവിടെയെന്നും തേജസ്വി ചോദിച്ചു.

English Summary: Amit Shah should have spoken about undeclared emergency in India: Tejashwi Yadav